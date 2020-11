Reprodução: Alto Astral Como acabar com a acne: 3 passos para se livrar das espinhas

Não tem nada mais incômodo do que acordar e perceber aquela espinha enorme no rosto, não é mesmo? Para evitar que isso aconteça, existem algumas dicas valiosas para acabar com a acne de uma vez por todas e deixar a sua pele linda e saudável novamente.

Além disso, é importante tomar cuidado e não aplicar qualquer produto ou receita caseira quando essas marquinhas aparecerem. Por isso, os especialista ressaltam que alguns hábitos podem fazer toda a diferença na hora de cuidar da cútis. Confira!

Como acabar com a acne com a alimentação correta

1. Cuidado com os alimentos industrializados!

A nutricionista Elaine de Pádua explica que alguns alimentos podem ajudar a eliminar a acne ou fazê-la diminuir de tamanho, enquanto outros também podem colaborar para que ela apareça. “Quem não tem o hábito de ingerir frutas, verduras e legumes, e ingerem altas quantidades de alimentos ricos em farinha refinada, chocolate e produtos industrializados costuma ter uma pele pior do que aqueles que mantêm um cardápio balanceado. Devemos consumir com moderação alimentos industrializados com alto teor de conservantes, corantes, aromatizantes e sal, além de tomar cuidado com frituras e embutidos”, conta.

2. Evite carboidratos refinados e açúcares

Segundo um estudo publicado no Journal of American Academy of Dermatology, pessoas que ingerem carboidratos refinados e açúcar têm tendência a piorar o quadro de acne, principalmente quando há um histórico da doença. “A razão se deve por culpa do índice glicêmico, já que alimentos com alto IG aumentam as taxas de glicose no sangue, o que eleva a produção de insulina e que em excesso aumenta a taxa de gordura corporal causando um desequilíbrio orgânico”, diz a nutricionista.

3. Não se esqueça das vitaminas

A especialista recomenda para a prevenção e tratamento da acne o consumo de vitamina C (mamão, goiaba, salsinha, pimentão, acerola, brócolis, tomate) e betacaroteno (cenoura, abóbora), que são os nutrientes com maior ação antioxidante encontrados.

Elaine recomenda também a ingestão de zinco, devido a ação anti-inflamatória ( frutos do mar , ovos, semente de abóbora, de girassol) e cromo, devido a diminuição da resistência à insulina (uva, passas, cereais integrais). “O consumo de vitamina B6 também é recomendado porque ele equilibra o metabolismo hormonal, assim como a vitamina B2, que controla a oleosidade da pele (gema de ovo, cereais integrais, feijão, soja, grão

de bico, lentilha)”, diz Elaine.