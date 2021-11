Karina Gomes Como a prática de Mindfulness pode te ajudar a viver melhor?

Mindfulness é um conjunto de técnicas que te ajudam a focar apenas no presente, sem deixar o passado ou até mesmo o futuro te afetarem. Assim a mente fica mais saudável, tornando-se sua maior aliada para viver melhor. Confira, abaixo, como o mindfulness pode te ajudar.

Como o Mindfulness pode te ajudar?

Esta prática faz com que a pessoa tenha mais paciência ao lidar com problemas, sejam eles pequenos ou grandes, e trabalha com a empatia. Isso porque quando paramos para focar apenas no momento atual, é possível identificar detalhes que, até então, passariam despercebidos. O método explora a atitude corporal e mental, ajuda a alcançar o autoconhecimento e a compreender que existem realidades que estão fora do nosso controle.

Apesar de ter sido criado com o objetivo de reduzir o estresse, o mindfulness tem uma finalidade muito mais ampla, que é o desenvolvimento de mais foco e atenção. Como esta técnica ajuda a perceber as próprias emoções, torna-se possível exercer o autocontrole. Ou seja, se você entende como se sente em relação a algo, fica mais fácil controlar o lado impulsivo e, assim, não tomar decisões precipitadas. E há exercícios para ajudar na prática de mindfulness !

Por isso, é de grande importância estar atento aos sinais do corpo em relação às percepções externas e os sentimentos internos em diversas situações. Quer praticar o mindfulness? Comece em pequenas ações do dia a dia e não seja tão reativo em momentos de estresse. Por exemplo, ao estar em um transporte público lotado, tente não se encher de pensamentos negativos e nem focar no depois, para não gerar ansiedade .

