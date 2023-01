Como a alimentação influencia no bem-estar?

Divulgação Uma alimentação balanceada é a base para o bem-estar

A alimentação saudável é a principal responsável pelo bom desempenho do organismo. Ela oferece ao corpo os nutrientes necessários para o seu bom funcionamento, permitindo que o indivíduo se mantenha saudável e com uma boa qualidade de vida.

De acordo com Dr. Nelson Tatsui, diretor-técnico do Grupo Criogênesis e Hematologista do HC-FMUSP, muitos são os benefícios que a alimentação balanceada promove ao nosso organismo. “As pessoas podem obter benefícios consideráveis para a saúde em qualquer idade, cortando alimentos altamente processados, carregados de sal, açúcar, outros aditivos e substituindo-os por algo mais nutritivos, como: frutas, legumes, nozes, feijão, lentilhas, frutos do mar e grãos integrais”, afirma.

O especialista explica que a alimentação saudável não tem a ver com limitações rígidas, com a falta de realismo ou privação dos alimentos que o indivíduo gosta. “Quando o assunto é emagrecer, diversas pessoas dão palpites com fórmulas mágicas, exercícios, dietas milagrosas e muitos outros métodos que promovem a perda do peso rápido. Contudo, o que realmente interfere no emagrecimento é a relação entre ingestão de calorias e o gasto calórico”, detalha.

Uma boa alimentação não propicia somente um corpo preparado contra doenças, ela está relacionada também com a saúde mental. “Não se alimentar corretamente pode interferir diretamente no psicológico das pessoas. Uma dieta com a combinação certa de vitaminas, minerais, óleos e gorduras saudáveis pode ajudar a melhorar nossas funções cerebrais, níveis de energia, memória, além de controlar as emoções”, alerta.

Doutor Nelson enfatiza que a boa alimentação ajuda a evitar condições que podem diminuir a expectativa de vida. “Previne doenças crônicas como as cardiovasculares, diabetes mellitus do tipo II, e diferentes tipos de câncer. Além disso, temos grandes evidências científicas que mostram que a adoção da alimentação saudável é fundamental para pessoas que já têm o diagnóstico de tais doenças, melhorando, assim, seu controle e a manutenção”.

Esse cuidado com o que está no prato também garante mais energia e disposição para executar atividades do cotidiano. “Pessoas com maus hábitos alimentares tendem a sofrer de cansaço, mau humor, insônia, sobrepeso ou obesidade. Por isso, o ideal é apostar em frutas, cereais e legumes, visto que são nutrientes essenciais para o bem-estar geral”, finaliza.

