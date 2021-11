Comitiva mateense participa de inauguração do Ifes e se reúne com ministro da Educação

O prefeito Ailton Caffeu esteve presente na inauguração do campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Barra de São Francisco. O evento contou com a presença do reitor, Jadir Pela, do diretor-geral, José Alexandre Gadioli, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e outras autoridades.

Após a cerimônia, o Ministro se reuniu com todos os prefeitos de municípios do Norte e Noroeste do ES. A comitiva de São Mateus entregou ao ministro uma solicitação para a implantação da universidade federal em São Mateus por desmembramento do Ceunes da Ufes. Além de Caffeu, os secretários municipais de Educação e Defesa Social, Edna Rossim e Hassan Rezende também estiveram presentes. Em sua fala Caffeu defendeu a autonomia do Ceunes-Ufes como Universidade. “São Mateus e toda região precisa muito dessa universidade, pedimos ao ministro para olhar com carinho para essa solicitação”, disse.

Na comitiva do ministro, também estava o diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Pontes e sua equipe técnica. Eles se reuniram individualmente com as equipes técnicas das secretarias municipais de Educação.

Foi um momento para a equipe de São Mateus ter esclarecimento de pendências relacionadas a obras de escolas que estão em execução no Município, sobre como proceder para avançar e continuar recebendo recursos do Fundo.

Na ocasião, a comitiva do prefeito Caffeu fez a doação de um exemplar do livro sobre a história de São Mateus, do historiador Eliezer Nardoto.