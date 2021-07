Comitês de Bacias Hidrográficas capixabas terão encontro estadual em agosto

Momento anual de encontro e debates entre representantes de comitês de bacias hidrográficas do Espírito Santo, a quarta edição do Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (IV Ecob/ES) vai acontecer no dia 11 de agosto, em formato virtual, no canal da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) no Youtube. Acesse.

O objetivo do Ecob/ES é promover discussões e capacitar os membros do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (Sigerh/ES), bem como propiciar um diálogo com a sociedade sobre os temas relacionados à gestão de recursos hídricos.

As inscrições para o evento podem ser feitas até o dia 09 de agosto por meio de Formulário Digital. Para emissão do certificado, será necessário confirmar a presença no chat do Youtube durante o evento, a partir das instruções que serão fornecidas durante a transmissão.

Participarão do 4º Ecob todos os 14 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Estado, o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, o coordenador do Fórum Nacional de CBHs, Hideraldo Buch, o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SP), Francisco Lahóz, além da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), representada por Humberto Gonçalves e Marco Antonio Mota.

Durante todo o dia 11 de agosto, os convidados vão discutir os resultados e a implementação dos Planos de Recursos Hídricos e Enquadramentos das bacias hidrográficas, os desafios para a cobrança pelo uso da água, a implantação de Agências de Bacias, entre outros assuntos. Ao final do dia, uma assembleia geral vai discutir e elaborar a Carta do IV Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, que vai registrar os compromissos firmados durante o Ecob.

Para a Agerh, o Ecob é uma oportunidade de diálogo com o Sigerh e avanço na gestão de recursos hídricos, segundo o diretor-presidente, Fábio Ahnert. “Para nós é uma honra participar do Ecob e transmiti-lo pelos nossos canais, pois os CBHs são parte fundamental de todas as ações públicas propostas pelo Estado na área de recursos hídricos, afirmou.

De acordo com o coordenador do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, Elio de Castro, este é um momento em que o Sigerh está precisando discutir temas importantes. “Em parceria com a Agerh, nós construímos um evento enxuto, mas com questões necessárias sobre os instrumentos de gestão e estamos reunindo convidados de peso para que possamos debater em vários níveis e visões, sejam elas estaduais ou nacionais”, explicou Castro.

A programação completa está disponível aqui no site da Agerh.

O evento volta a ser realizado no Estado depois de dois anos, já que o Encontro que aconteceria em 2020 foi inviabilizado por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). O Ecob é uma realização do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, com o apoio da Agerh e do Fórum Nacional de CBHs.

“A decisão de fazer esse evento foi viabilizada com menos de 40 dias, pois nós precisávamos retomar esses debates, para não correr o risco de paralisar o sistema. A parceria da Agerh e do Fórum Nacional de CBHs foi imprescindível para a realização do Ecob. Nossa expectativa é que os CBHs participem ativamente dessa oportunidade de discutir as questões das nossas atividades”, destacou o coordenador do Fórum Capixaba, Elio de Castro.

Relembre: Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do ES debate Gestão das Águas e Recuperação dos Rios (2019)

Comitês de Bacias Hidrográficas

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) funcionam como gestores das bacias. São órgãos colegiados consultivos e deliberativos, compostos por representantes do poder público, sociedade civil organizada e usuários da água (como companhias de abastecimento, irrigantes e indústrias). A Agerh, como agência reguladora de recursos hídricos no Estado, dá apoio aos CBHs, em auxílio à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, além de receber as demandas dos comitês.

O Espírito Santo possui 14 CBHs. Veja aqui quais são eles.

