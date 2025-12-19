Connect with us

Política

Comissões Parlamentares de Inquérito de 2014 a 2019

Published

50 segundos ago

on

Das 13 comissões parlamentares de inquérito instaladas no período de 2014 a 2019, na Assembleia Legislativa (Ales), sete tiveram relatórios elaborados. As seis restantes foram encerradas pelas normas do Regimento Interno, por vencimento do prazo de 90 dias ou por mudança de legislatura.

Confira, na lista abaixo, todas as comissões de inquérito do período, com respectivos objetivos. Para ver os relatórios finais, consulte a página da CPIs no portal da Ales.

1. CPI do Pó Preto (criada pela Resolução 3.931/2015)
Investigar as denúncias de poluição atmosférica, suas causas e efeitos, com ênfase para os danos causados à saúde da população e ao patrimônio público e privado do Espírito Santo, tendo como alvo as partículas emanadas de indústrias, veículos e outras fontes, conhecidaa como pó preto. Com relatório final.

2. CPI do Sistema Transcol (Resolução 3.933/2015)
Apurar denúncias de irregularidades na licitação do Sistema Transcol, na Câmara de Compensação e no direcionamento/beneficiamento das empresas vencedoras, conforme notícias divulgadas pela imprensa pronunciamentos feitos na Assembleia Legislativa. Com relatório final.

3. CPI da Sonegação de Tributos (Resolução 3.937/2015)
Apurar suposta irregularidade no pagamento e sonegação de tributos e valores gerados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado do Espírito Santo, bem como, possível omissão e ou abuso de autoridade de Agentes Políticos e Públicos. Com relatório final.

linha do tempo com as CPIs do período

4. CPI da Máfia dos Guinchos (Resolução 3.941/2015)
Apurar denúncias relacionadas à Máfia dos Guinchos e Pátio/Estacionamento/Depósito de veículos apreendidos e possível conluio entre autoridades, prestadores de serviços e lesão ao cidadão; investigar participação de servidor público e empresas terceirizadas; apurar denúncias de permissões concedidas pelas administrações municipais para a execução de serviço de transporte de passageiro em veículo de aluguel a taxímetro. Espírito Santo. Com relatório final.

5. CPI dos Empenhos na Saúde (Resolução 3.943/2015)
Apurar responsabilidades face às denúncias relacionadas às matérias que vêm reiteradamente sendo divulgadas pela Imprensa deste Estado, bem como Ofício nº 035/2014 da FEHOFES e Decreto 3745-R, de 23.12.2014, anexos, que noticiam a realização de despesas por parte do Governo do Estado sem a existência de empenho, na Secretaria de Estado da Saúde. Com relatório final.

6. CPI dos Maus-Tratos contra os Animais (Resolução 4.298/2016)
Apurar as recorrentes denúncias de maus-tratos contra animais, inclusive com relatos recentes de envenenamento de cães no bairro Jardim Camburi em Vitória e de gatos agredidos no município de Vila Velha, fatos estes amplamente veiculados na imprensa local, ante o grande interesse da população que assiste estarrecida à atos de violência contra animais indefesos. Com relatório final.

7. CPI da Grilagem (Resolução 4.588/2016)
Apurar as denúncias de invasão de terrenos, fraudes, crimes contra administração pública, crime de estelionato, venda de terreno sem registro em cartório, existência de irregularidades na comercialização de terrenos, imóveis e áreas públicas nos Municípios Capixabas. Sem relatório final.

8. CPI do Fundap (Resolução 4.607/2017)
Apurar as denúncias de irregularidades concernentes à extinção do FUNDAP, suas consequências sociais e os reflexos sobre a economia capixaba, tudo com base em fatos amplamente divulgados pela imprensa local. Sem relatório final.

9. CPI dos Maus-Tratos contra os Animais (Resolução 5.909/2019)
Apurar as recorrentes denúncias de maus-tratos contra os animais no Espírito Santo, inclusive com relatos recentes de cães mantidos amarrados, abandonados sem comida e sem proteção no bairro Jardim Camburi e casos de gatos envenenados no bairro São Pedro, em Vitória, fatos amplamente divulgados na imprensa local, ante o grande interesse da população que busca pelo término desses atos de crueldade contra animais indefesos. Sem relatório final.

10. CPI das Obras Públicas e Privadas (Resolução 5.916/2019)
Apurar a situação das Obras Públicas e Privadas, acompanhar as Políticas de Desenvolvimento da Infraestrutura e Logística do Estado do Espiríto Santo, bem como o tráfego de veículos com documentações irregulares/adulteradas em vias públicas. Sem relatório final.

11. CPI das Licenças (Resolução 5.917/2019)
Apurar e investigar denúncias a respeito da legalidade dos TCA 035/2018 – VALE S.A e TCA 036/2018 – ArcelorMittal e da Licença de Operação 123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao interesse público e aos princípios de proteção ao meio ambiente, bem como investigar a forma como o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) libera projetos a serem executados e também investigar irregularidades na emissão dos chamados Documentos de Origem Florestal (DOF) e a possível inexistência de regular fiscalização do órgão responsável por isso, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Com relatório final.

12. CPI da Sonegação (Resolução 5.918/2019)
Apurar as denúncias de irregularidades nos contratos de remoção (guincho) e de guarda/depósito de veículos, firmados pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Detran/ES. Sem relatório final.

13. CPI dos Crimes Cibernéticos (Resolução 5.923/2019)
Para apuração das denúncias de crimes cibernéticos. Sem relatório final.

Série histórica sobre os 190 anos da Ales

____________________

Para a elaboração desta série de matérias sobre os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES foram realizadas entrevistas com especialistas e pesquisas jornalísticas no Arquivo Geral, Biblioteca João Calmon e Cedoc da TV, todos da Ales, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Instituto Jones dos Santos Neves, Biblioteca Pública Estadual, Biblioteca Nacional Digital, Arquivo Nacional, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV RIO), além de consultas a artigos científicos, dissertações, teses e livros publicados.

Fonte: POLÍTICA ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Política48 segundos ago

Concurso Polícia Legislativa: informações para o dia da prova

O segundo dia de provas do Concurso 2025 da Assembleia Legislativa (Ales) será neste domingo (21). Desta vez, Vitória, Cachoeiro...
Política50 segundos ago

Comissões Parlamentares de Inquérito de 2014 a 2019

Das 13 comissões parlamentares de inquérito instaladas no período de 2014 a 2019, na Assembleia Legislativa (Ales), sete tiveram relatórios...
Política51 segundos ago

Retrospectiva traz principais ações da Ales neste ano

O ano de 2025 foi marcado por muitas ações institucionais da Assembleia Legislativa (Ales) que buscaram aproximar o trabalho parlamentar...
Polícia Federal52 segundos ago

PF e PM apreendem embarcações usadas no garimpo ilegal em Manaus

Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a 2ª Companhia de Operações Fluviais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar...
Polícia Federal31 minutos ago

FICCO/PR prende motorista por descaminho no Paraná

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR) prendeu, nesta quinta-feira (18/12), um homem...
Polícia Federal31 minutos ago

PF, com o apoio da PMPR, realiza varredura de segurança em hotel que sediará a LXVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e com a Companhia...
Polícia Federal1 hora ago

PF coordena apreensão de 350 kg de droga em São Paulo

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal, no âmbito da Missão Redentor, coordenou uma ação que resultou na prisão de um...
Versão Impressa6 dias ago

FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus24 horas ago

Homem é assassinado com 13  tiros em bairro de São Mateus

Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
São Mateus2 dias ago

Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20

A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
São Mateus3 dias ago

Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES

Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...

Regional

Regional15 horas ago

Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Regional2 dias ago

Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES

Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Regional2 dias ago

Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...

Estadual

Estadual6 horas ago

Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos

Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Estadual9 horas ago

Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba

O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da...
Estadual10 horas ago

Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES

O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...

Nacional

Nacional15 horas ago

“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada

  Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
Nacional16 horas ago

VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois

Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Nacional17 horas ago

Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho

Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...

Policial

Policial13 horas ago

Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
Policial14 horas ago

2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia

Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
Policial17 horas ago

PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento15 horas ago

Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Entretenimento15 horas ago

Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”

A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
Entretenimento17 horas ago

Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’

A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....

POLÍTICA

Política18 horas ago

História da moto: exposição abre no próximo sábado (20)

A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Política1 dia ago

Publicada lei que atualiza politica de cooperativismo no ES

Foi sancionada e publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, como resultado de uma proposição do deputado Allan Ferreira...
Política1 dia ago

Lei estabelece aval de estado e municípios para revisão de limites

Os limites entre municípios capixabas são regidos pela Lei Estadual 10.600/2016, que fixa a divisão administrativa do Espírito Santo e...

Esportes

Esportes1 dia ago

Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
Esportes2 dias ago

PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental

O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Esportes4 dias ago

Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil

Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...

Mais Lidas da Semana