Política
Comissões Parlamentares de Inquérito de 2014 a 2019
Das 13 comissões parlamentares de inquérito instaladas no período de 2014 a 2019, na Assembleia Legislativa (Ales), sete tiveram relatórios elaborados. As seis restantes foram encerradas pelas normas do Regimento Interno, por vencimento do prazo de 90 dias ou por mudança de legislatura.
Confira, na lista abaixo, todas as comissões de inquérito do período, com respectivos objetivos. Para ver os relatórios finais, consulte a página da CPIs no portal da Ales.
1. CPI do Pó Preto (criada pela Resolução 3.931/2015)
Investigar as denúncias de poluição atmosférica, suas causas e efeitos, com ênfase para os danos causados à saúde da população e ao patrimônio público e privado do Espírito Santo, tendo como alvo as partículas emanadas de indústrias, veículos e outras fontes, conhecidaa como pó preto. Com relatório final.
2. CPI do Sistema Transcol (Resolução 3.933/2015)
Apurar denúncias de irregularidades na licitação do Sistema Transcol, na Câmara de Compensação e no direcionamento/beneficiamento das empresas vencedoras, conforme notícias divulgadas pela imprensa pronunciamentos feitos na Assembleia Legislativa. Com relatório final.
3. CPI da Sonegação de Tributos (Resolução 3.937/2015)
Apurar suposta irregularidade no pagamento e sonegação de tributos e valores gerados nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Estado do Espírito Santo, bem como, possível omissão e ou abuso de autoridade de Agentes Políticos e Públicos. Com relatório final.
4. CPI da Máfia dos Guinchos (Resolução 3.941/2015)
Apurar denúncias relacionadas à Máfia dos Guinchos e Pátio/Estacionamento/Depósito de veículos apreendidos e possível conluio entre autoridades, prestadores de serviços e lesão ao cidadão; investigar participação de servidor público e empresas terceirizadas; apurar denúncias de permissões concedidas pelas administrações municipais para a execução de serviço de transporte de passageiro em veículo de aluguel a taxímetro. Espírito Santo. Com relatório final.
5. CPI dos Empenhos na Saúde (Resolução 3.943/2015)
Apurar responsabilidades face às denúncias relacionadas às matérias que vêm reiteradamente sendo divulgadas pela Imprensa deste Estado, bem como Ofício nº 035/2014 da FEHOFES e Decreto 3745-R, de 23.12.2014, anexos, que noticiam a realização de despesas por parte do Governo do Estado sem a existência de empenho, na Secretaria de Estado da Saúde. Com relatório final.
6. CPI dos Maus-Tratos contra os Animais (Resolução 4.298/2016)
Apurar as recorrentes denúncias de maus-tratos contra animais, inclusive com relatos recentes de envenenamento de cães no bairro Jardim Camburi em Vitória e de gatos agredidos no município de Vila Velha, fatos estes amplamente veiculados na imprensa local, ante o grande interesse da população que assiste estarrecida à atos de violência contra animais indefesos. Com relatório final.
7. CPI da Grilagem (Resolução 4.588/2016)
Apurar as denúncias de invasão de terrenos, fraudes, crimes contra administração pública, crime de estelionato, venda de terreno sem registro em cartório, existência de irregularidades na comercialização de terrenos, imóveis e áreas públicas nos Municípios Capixabas. Sem relatório final.
8. CPI do Fundap (Resolução 4.607/2017)
Apurar as denúncias de irregularidades concernentes à extinção do FUNDAP, suas consequências sociais e os reflexos sobre a economia capixaba, tudo com base em fatos amplamente divulgados pela imprensa local. Sem relatório final.
9. CPI dos Maus-Tratos contra os Animais (Resolução 5.909/2019)
Apurar as recorrentes denúncias de maus-tratos contra os animais no Espírito Santo, inclusive com relatos recentes de cães mantidos amarrados, abandonados sem comida e sem proteção no bairro Jardim Camburi e casos de gatos envenenados no bairro São Pedro, em Vitória, fatos amplamente divulgados na imprensa local, ante o grande interesse da população que busca pelo término desses atos de crueldade contra animais indefesos. Sem relatório final.
10. CPI das Obras Públicas e Privadas (Resolução 5.916/2019)
Apurar a situação das Obras Públicas e Privadas, acompanhar as Políticas de Desenvolvimento da Infraestrutura e Logística do Estado do Espiríto Santo, bem como o tráfego de veículos com documentações irregulares/adulteradas em vias públicas. Sem relatório final.
11. CPI das Licenças (Resolução 5.917/2019)
Apurar e investigar denúncias a respeito da legalidade dos TCA 035/2018 – VALE S.A e TCA 036/2018 – ArcelorMittal e da Licença de Operação 123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao interesse público e aos princípios de proteção ao meio ambiente, bem como investigar a forma como o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) libera projetos a serem executados e também investigar irregularidades na emissão dos chamados Documentos de Origem Florestal (DOF) e a possível inexistência de regular fiscalização do órgão responsável por isso, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). Com relatório final.
12. CPI da Sonegação (Resolução 5.918/2019)
Apurar as denúncias de irregularidades nos contratos de remoção (guincho) e de guarda/depósito de veículos, firmados pelo Estado do Espírito Santo, por meio do Detran/ES. Sem relatório final.
13. CPI dos Crimes Cibernéticos (Resolução 5.923/2019)
Para apuração das denúncias de crimes cibernéticos. Sem relatório final.
Série histórica sobre os 190 anos da Ales
- 1835-1889: Assembleia do ES nasce sob o comando da elite
- 1890-1896: Legislativo ganha força com a República
- 1906-1945: Golpes de Vargas paralisam Legislativo
- 1947-1953: Assembleia retoma ação política após golpes
- 1953-1964: Questão agrária pauta Ales na década de 50
- 1964-1985: Maioria da Assembleia Legislativa apoiou o golpe de 1964
- 1985-1989: Sociedade elaborou Constituição de 89
- 1890-1989: Constituições do ES no período republicano
- 1990-2002: ES viveu crise severa nos anos 1990
- 1990-2002: Cenário conturbado refletiu na criação de CPIs
- 2003: Ales inicia reconstrução pós-crise da década de 1990
- 2003-2013: Anos 2000: ES inicia novo ciclo com recuperação econômica
- 2003-2013: Luta pelo fim do pedágio em vias estaduais atravessou décadas
- 2003-2013: Conjunto de ações ajudou a melhorar imagem do Legislativo
- 2003-2013: Eleições para Mesa registraram várias mudanças nas regras
____________________
Para a elaboração desta série de matérias sobre os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES foram realizadas entrevistas com especialistas e pesquisas jornalísticas no Arquivo Geral, Biblioteca João Calmon e Cedoc da TV, todos da Ales, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Instituto Jones dos Santos Neves, Biblioteca Pública Estadual, Biblioteca Nacional Digital, Arquivo Nacional, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC/FGV RIO), além de consultas a artigos científicos, dissertações, teses e livros publicados.
Fonte: POLÍTICA ES
Concurso Polícia Legislativa: informações para o dia da prova
O segundo dia de provas do Concurso 2025 da Assembleia Legislativa (Ales) será neste domingo (21). Desta vez, Vitória, Cachoeiro...
Comissões Parlamentares de Inquérito de 2014 a 2019
Das 13 comissões parlamentares de inquérito instaladas no período de 2014 a 2019, na Assembleia Legislativa (Ales), sete tiveram relatórios...
Retrospectiva traz principais ações da Ales neste ano
O ano de 2025 foi marcado por muitas ações institucionais da Assembleia Legislativa (Ales) que buscaram aproximar o trabalho parlamentar...
PF e PM apreendem embarcações usadas no garimpo ilegal em Manaus
Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a 2ª Companhia de Operações Fluviais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar...
FICCO/PR prende motorista por descaminho no Paraná
Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR) prendeu, nesta quinta-feira (18/12), um homem...
PF, com o apoio da PMPR, realiza varredura de segurança em hotel que sediará a LXVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e com a Companhia...
PF coordena apreensão de 350 kg de droga em São Paulo
Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal, no âmbito da Missão Redentor, coordenou uma ação que resultou na prisão de um...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Regional
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Estadual
Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos
Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba
O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da...
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia
Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
ENTRETENIMENTO
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”
A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’
A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....
POLÍTICA
História da moto: exposição abre no próximo sábado (20)
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Publicada lei que atualiza politica de cooperativismo no ES
Foi sancionada e publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, como resultado de uma proposição do deputado Allan Ferreira...
Lei estabelece aval de estado e municípios para revisão de limites
Os limites entre municípios capixabas são regidos pela Lei Estadual 10.600/2016, que fixa a divisão administrativa do Espírito Santo e...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Nacional7 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual6 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades4 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais