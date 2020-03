Comissão volta a debater ensino integral

Educação em tempo integral na rede estadual de ensino é tema da reunião desta segunda-feira (9) do colegiado que trata do tema na Assembleia Legislativa (Ales). A reunião acontece às 13 horas, no Plenário Judith Leão. Os parlamentares devem conhecer as propostas e questionar sobre os projetos em andamento.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) já confirmou a participação do consultor sobre o tema Marcelo Lema Del Rio Martins. Uma equipe da secretaria visitou recentemente exemplos bem sucedidos de escolas de tempo integral nos estados de Pernambuco e Paraíba e deve apresenta-los aos membros do colegiado da Ales.

Uma equipe da Sedu foi conhecer a experiência dos dois estados e verificar pontos que possam ser adotados no Espírito Santo quanto à estrutura das escolas, modelo pedagógico, laboratórios e salas temáticas. A Paraíba vem se destacando pelos avanços neste tipo de ensino com escola em tempo integral associada ao ensino técnico. O Espírito Santo tem somente uma escola com estas características. De acordo com informações da Sedu, o governo pretende disponibilizar 17 novas escolas para esse projeto.