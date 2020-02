Comissão discute medidas para preservar memória capixaba

Historiadores, bibliotecários, representantes do governo do Estado e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) participaram da Comissão de Cultura nesta segunda-feira (3), no Plenário Judith Leão Castello Ribeiro. O tema da reunião foi a importância da preservação da memória histórica e documental dos centros históricos capixabas.

O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IGVV), Manoel Góes da Silva Neto, destacou a importância do debate em função das fortes chuvas de janeiro, que causaram destruição em cidades do sul do estado, além de Colatina e São Mateus, no norte. As chuvas atingiram principalmente o Centro Cultural de Iconha.

“O espaço, que abriga museu, galeria de arte, biblioteca e o instituto histórico teve perdas irreparáveis, entre documentos, livros, obras de arte, peças raras do acervo, o que nos faz refletir sobre a importância do comprometimento do poder municipal em se envolver mais na preservação da história de nosso povo”, alertou Manoel Góes.

O historiador também lembrou que o IHGVV acolheu a campanha iniciada pelo Arquivo Público Estadual do Espírito Santo (Apees) há três semanas e que a Casa de Memória de Vila Velha está recebendo doações de livros infantis e documentos históricos.

Já o diretor-geral do Apees, Cilmar Francisquetto, enfatizou a realização da campanha que visa arrecadar livros e documentos para envio aos municípios nos quais as chuvas afetaram o acervo das bibliotecas. Ele também afirmou que é preciso conscientizar as prefeituras da responsabilidade do Poder Público em guardar e preservar documentos que interferem diretamente na vida do cidadão, como certidões, entre outros.

“Muitos órgãos públicos guardam documentos desnecessários e estamos trabalhando no sentido de orientar quais documentos devem ser descartados, de forma que haja espaço e tempo para guardar de forma correta aqueles bens materiais e imateriais que precisam ser mantidos e preservados”, frisou Cilmar.

Plano de risco

A museóloga da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) Paula Nunes destacou que além dos documentos e livros destruídos, há aqueles que foram contaminados por bactérias e fungos da água de chuva, o que impede seu acesso por questão de saúde pública.

“Recolhemos o que foi possível em Iconha e, dentro do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), estamos contando com restauradores voluntários que trabalham para estabilizar o estrago em acervos de alta importância para a memória cultural do Estado”, revelou.

Um convênio entre Secult e Prefeitura de Iconha já previa reforma do Centro Cultural do município. “Vamos ampliar o convênio”, adiantou Paula. O objetivo é adequar o espaço para receber o acervo que está sendo restaurado e o que será arrecadado na campanha.

Paula também informou que a Secult, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, estuda a elaboração de um plano de medidas que podem ser tomadas em caso de chuva ou incêndio. “O plano de risco vai contemplar todas as possibilidades de sinistros como estes, inclusive no treinamento dos funcionários para lidar com a situação”.

A superintendente do Iphan Elisa Machado Taveira destacou que o plano de risco deve abranger não só o patrimônio material. “As edificações que abrigam acervos culturais também devem ter plano de segurança que saibam encarar estes imprevistos naturais de forma a minimizar os estragos”, salientou.

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) destacou que as perdas não atingiram só o patrimônio cultural do capixaba. “Milhares de documentos civis e criminais também foram destruídos com as últimas inundações, por isso solicitamos ao governo do Estado a realização de um mutirão para resgatar estas informações”.

Para o presidente da comissão, deputado Torino Marques (PSL), todo esforço em prol da recuperação do patrimônio afetado vai ser realizado. “O colegiado será a partir de hoje também ponto de recebimento de doação de livros para as bibliotecas municipais afetadas pelas chuvas”, completou.

Os outros pontos de recolhimento para doação de livros de literatura infantil são o Arquivo Público Estadual, no Centro de Vitória, a Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá, e a Casa da Memória de Vila Velha, localizada na Prainha de Vila Velha.