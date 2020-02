Comissões retomam reuniões e debates

As atividades legislativas voltam à rotina habitual na próxima segunda-feira (3) com o fim do recesso parlamentar. Dando inicio ao ano legislativo de 2020, as comissões de Cultura e de Proteção à Criança e ao Adolescente retomam os seus trabalhos com reuniões ordinárias às 9 horas e às 13 horas, respectivamente, no Plenário Judith Leão.

Presidida por Torino Marques (PSL), a primeira reunião da Comissão de Cultura vai discutir a importância de se resguardar e preservar a memória histórica e documental nos centros históricos e bibliotecas, bem como os cuidados especiais de prevenção a incêndios e enchentes nestes locais.

Já na reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente será discutido o tema “Depressão na Infância e Adolescência” com o médico psiquiatra Bruno Lima e a nutricionista materno-infantil Andreia Friques como convidados. O colegiado é presidido pelo deputado Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido).

Às 15 horas acontece, no Plenário Dirceu Cardoso, a inauguração oficial com a sessão solene de abertura do Ano Legislativo de 2020. Na solenidade os parlamentares terão a oportunidade de apresentar projetos e as bandeiras de trabalho para 2020.

Logo em seguida, ao término da sessão solene, a Secretaria de Comunicação da Assembleia (Secom) irá apresentar o Projeto Secom 4.0, além da nova logo e da nova programação da TV Assembleia, dentre eles o telejornal “Ordem do Dia”.

Na terça-feira (4), presidida pelo deputado Doutor Hércules (MDB), a Comissão de Saúde deve receber o Prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, e a secretária municipal de Saúde, Drª Clenir Sani Avanza, para discutirem sobre clínica de hemodiálise na cidade, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa.

A primeira sessão ordinária do ano será na terça-feira, a partir das 15 horas, no plenário principal da Ales. E na quarta-feira (5), também no Plenário Dirceu Cardoso, acontece a segunda sessão ordinária, às 9 horas.

Confira a agenda:

Segunda-feira (3):

9h – Reunião ordinária da Comissão de Cultura – Plenário Judith Leão

13h – Reunião ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Judith Leão

15h – Sessão solene de Abertura do Ano Legislativo de 2020 – Plenário Dirceu Cardoso

Terça-feira (4):

9h – Reunião ordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

15h – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (5):

9h – Sessão ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Quinta-feira (6):

10h – Reunião ordinária da Comissão de Infraestrutura – Plenário Rui Barbosa