Comissões: Infectologista explica medidas de prevenção e cuidados

Aspectos relacionados à Covid-19 serão tratados na reunião do colegiado de saúde na terça-feira (2) às 9 horas. O infectologista do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Raphael Lubiana Zanotti falará sobre o tema “Covid-19 – O que você precisa saber: sintomas, diagnóstico, transmissão, como prevenir e a quem recorrer”.

Na terça (26) o secretário da pasta Nésio Fernandes e técnicos da Sesa falaram sobre as ações do governo no enfrentamento à pandemia no Espírito Santo.

Segurança

Na segunda-feira (1º) a Comissão de Segurança deve conhecer mais sobre ações desenvolvidas pelo secretário da área, coronel Alexandre Ramalho, em reunião às 11 horas. Ramalho assumiu a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) no último mês de abril, por isso os parlamentares querem saber mais sobre as ações e projetos do novo gestor.

Também foram convidados para a reunião o comandante geral da Polícia Militar, cel. Douglas Caus, que também assumiu o comando da PM no mês de abril, o delegado geral da Polícia Civil Darcy Arruda, o diretor de ações estratégicas do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) Fabio Modesto e o subsecretário de Assuntos Penitenciários da Secretaria de Justiça (Sejus) Alessandro Ferreira.

Transporte escolar

Os impactos sofridos pelo setor de transporte escolar voltam à pauta da Comissão de Cooperativismo em reunião agendada para terça-feira (02) às 13h. Dessa vez a ideia é ouvir também representantes do Poder Executivo. Entre os convidados estão a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-ES) e cooperativas de transportes. Em reunião na última quarta-feira (27) o colegiado tratou mais especificamente a situação de profissionais que atuam na zona rural, fortemente afetados pela suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus.

