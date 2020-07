Comissões apuram suspensão de auxílio a atingidos

.

A convocação do diretor-presidente da Fundação Renova, André Giacini de Freitas, para participar de reunião conjunta da CPI da Sonegação com a Comissão de Meio Ambiente é destaque na agenda dos colegiados durante a semana.

O convocado será ouvido sobre as ações de reparação de danos ao meio ambiente e às vítimas do desastre de Mariana, ocorrido em 2015, quando uma barreira de minério de ferro da Samarco se rompeu. Um ponto a ser apurado é o comunicado repassado pela Renova sobre a descontinuidade do pagamento do auxílio aos pescadores, marisqueiros e comerciantes a partir de agosto.

Setor de eventos

O plano de retomada das atividades do setor de eventos e similares retorna à pauta da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba. Foram convidados para participar da reunião os secretários de Estado de Cultura e de Turismo, Fabrício Noronha e Durval Uliana, respectivamente, e diversos articuladores e produtores culturais e de eventos, entre eles Bruno Lima, Juliana Barbosa, Marcelo Moura, Larissa Puppim e Marcio Ribeiro.

Prevenção

Já a Comissão de Saúde recebe o médico cirurgião plástico Ariosto da Silva Santos Filho. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do Vitória Apart Hospital, e vai falar sobre prevenção de queimaduras.

Segurança

O colegiado de Segurança vai apresentar os relatórios das audiências públicas realizadas de forma virtual no mês de julho. Os encontros trataram de questões relativas ao município de Santa Teresa e do bairro Praia do Canto, na capital. Os deputados vão apresentar indicações ao governo do Estado e a outros órgãos, solicitando, por exemplo, aumento de efetivo policial e criação de delegacia 24 horas. Também participam da reunião o delegado Leandro Barbosa Moreira, da 12ª Delegacia Regional Serrana, e os representantes da comissão de aprovados do concurso da Polícia Civil-ES 2018, Igor de Moraes Peres e Norberto Louvem.

Propriedades da União

Além das reuniões citadas, também haverá instalação de uma nova frente parlamentar que vai debater a alienação de imóveis da União localizados no Espírito Santo. Na ocasião, serão eleitos o presidente e o secretário-executivo da frente.

As reuniões dos colegiados da Assembleia acontecem em plataforma virtual e podem ser acompanhadas em tempo real pelo canal da Ales no YouTube, pela TV ao vivo no portal e pela TV Assembleia nos canais 19.2 (aberto e digital), 12 NET, 23 RCA e 519.2 Sky Digital.

Confira os dias e horários das reuniões

Segunda (03/08)

9h – Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba

11h – Comissão de Segurança

14h40 – Frente Parlamentar para debater a Alienação dos Imóveis da União no ES

Terça (04/08)

9h – Comissão de Saúde

13h – Comissão de Justiça

Sexta (07/08)

14h – Reunião conjunta da CPI da Sonegação com a Comissão de Meio Ambiente