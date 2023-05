Comissão vistoria as obras na Terceira Ponte

As obras de ampliação de fluxo e de construção da ciclovia da Terceira Ponte foram vistoriadas pela Comissão de Infraestrutura na manhã desta quinta-feira (18). A visita técnica foi realizada em conjunto com uma equipe técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo (Crea-ES). A visita técnica foi guiada pelo secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e engenheiros responsáveis pela execução das obras. A previsão do governo do estado é a de que entre 30 a 40 dias as obras sejam concluídas e entregues à população capixaba. O investimento total é no valor de R$ 127 milhões.

O objetivo foi avaliar o andamento da obra que está em fase de conclusão, como explicou o presidente do colegiado, deputado Alexandre Xambinho (PSC). “A gente está especificando os principais pontos da obra em conjunto com o Crea. O órgão auxilia a Comissão de Infraestrutura e nos ajuda a elaborar os laudos técnicos de que a obra tem garantira para que a gente possa trafegar com segurança”, pontuou o parlamentar.

A fase atual das obras de ampliação da ponte, última etapa no aumento de quatro para seis faixas de trânsito, envolve a retirada das barreiras de contenção antigas e a pavimentação final. Foi feito o estreitamento das pistas para possibilitar a inclusão de uma nova faixa em cada sentido. As barreiras central e laterais foram reduzidas. As pistas da direita serão de uso exclusivo de transporte coletivo, motos e veículos de serviços como ambulâncias e viaturas, e terão 3,15 metros cada. Já as pistas da esquerda e do meio serão destinadas para carros e vão ter, respectivamente, 2,80 e três metros cada. De acordo com o governo, a capacidade de fluxo de trânsito será aumentada em torno de 40%.

O secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que a obra de ampliação da ponte e de construção da ciclovia vai trazer vários benefícios à mobilidade da população. “A obra representa um marco em vários aspectos. A redução do congestionamento, a priorização do transporte público através da faixa exclusiva, a redução de acidentes com motos que vão ter também a faixa exclusiva, o atendimento melhor da operação da terceira ponte, e um novo modo de transporte com a utilização da bicicleta para o trajeto.”

Ciclovia

A construção da ciclovia da terceira ponte também está avançada, faltando concluir os acabamentos finais como pintura das faixas e os acessos tanto em Vitória quanto em Vila Velha. Em outubro de 2022, foi instalada uma estrutura metálica que além de garantir a segurança dos ciclistas funciona como barreira de proteção ao suicídio. Segundo o governo, desde então, não houve incidentes contra a vida na ponte.

A Ciclovia da Vida, como foi nomeada, terá pistas de sentido único acompanhando o fluxo dos veículos na Terceira Ponte. Cada pista tem três metros de largura e contará com duas faixas de rolamento. O acesso será gratuito e apenas bicicletas e bikes elétricas com potência de até 350 kW e que atinjam no máximo 25km/h poderão transitar pela via. Por determinação de segurança do Corpo de Bombeiros Militar, motos, patinetes e scooters, assim como pedestres, não poderão acessar a ciclovia. Segundo os engenheiros responsáveis pela obra, o trajeto de 3,5 quilômetros poderá ser percorrido em cerca de 12 minutos.

Nos dois lados da ciclovia foram construído mirantes, próximos ao vão central, localizados no ponto mais alto da terceira ponte, a 75 metros de altura do nível do mar. Os locais têm alargamento de seis metros para que os ciclistas possam parar e contemplar a bela vista da baía de Vitória.

A visita técnica também foi acompanhada pelo vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado João Coser (PT). Ao final da vistoria, o deputado Xambinho fez uma avaliação da obra. “A gente conseguiu ver uma evolução muito boa dessa obra que é bastante complexa. Uma solução de engenharia muito importante para Grande Vitória. Vai trazer mais mobilidade para população capixaba, além de preservar a vida”, concluiu.

Fonte: POLÍTICA ES