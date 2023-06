Comissão vai debater reparação aos afetados por barragem

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa (Ales) decidiu realizar audiência pública para atualizar as informações sobre o processo de reparação do crime ambiental provocado pelo estouro da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco, em novembro de 2015, em Mariana (MG). A deliberação ocorreu nesta quarta-feira (21), em reunião ordinária no Plenário Rui Barbosa.

O encontro deve acontecer no dia 06 de julho. O pedido de audiência foi feito pela deputada Iriny Lopes (PT), que quer informações oficiais sobre a situação da reparação dos atingidos no Espírito Santo pelo estouro da barragem. Segundo a petista, há informações não oficiais sobre o andamento das negociações, inclusive, que revelam a assinatura de um acordo, previsto para este ano.

Iriny comentou que o assunto é urgente e que apesar de a Casa ter uma Frente Parlamentar para fiscalizar as ações da Fundação Renova, ainda não ocorreram reuniões de trabalho. Para ela, é preciso saber os termos do acordo previsto e qual é a reparação para o Estado do Espírito Santo e seus atingidos.

Diante da total falta de informações oficiais, a deputada entende que deve ser ouvido o governo estadual, a Fundação Renova, as empresas envolvidas e os atingidos pelo crime ambiental.

Por sugestão do presidente da Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, Eraylton Moreschi, a comissão também vai convidar os pesquisadores que investigam os impactos da tragédia da barragem no bioma ao longo do Rio Doce e nos ribeirinhos da região.

Cesan

A presença do diretor presidente da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, convocado pelo colegiado para esta reunião, ficou para o dia 6 de julho, a pedido de Abud. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a recorrente falta de água e da água com lama que vem sendo fornecida em vários municípios da Grande Vitória. A questão já foi assunto de discurso de vários parlamentares na tribuna da Ales.

Moreschi propôs que também seja convidado o secretário de Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente do município da Serra, Cláudio Denicoli, para relatar o trabalho de saneamento que vem sendo realizado no município.

Presença

Além dos citados, fizeram parte da reunião o presidente da comissão, deputado Gandini (Cidadania); o subsecretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama) Robson Monteiro dos Santos; o gerente de Recursos Hídricos da Seama, Fernando Schettino; e a chefe da Divisão de Água e Esgoto do município da Serra, Lizandra Broseghini Soëger.

