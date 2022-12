Comissão vai atuar no recesso parlamentar

A Comissão Representantiva, responsável por responder por eventualidades durante o recesso parlamentar na Assembleia Legislativa (Ales), será composta por 16 deputados e atuará no período que vai desta sexta-feira (23) até o dia 31 de janeiro. Durante esse intervalo, estão suspensas as atividades legislativas, como sessões plenárias e reuniões de comissões.

Integram essa comissão membros da Mesa Diretora e líderes de partidos. São eles: Erick Musso (presidente), Dary Pagung (1º secretário e líder do governo), Marcelo Santos (1º vice-presidente e representante do Podemos), coronel Alexandre Quintino (2º secretário), Bruno Lamas (PSB), Dr. Emílio Mameri (PSDB), Dr. Rafael Favatto (Patri), Capitão Assumção (PL), Hudson Leal (Republicanos), Iriny Lopes (PT), Gandini (Cidadania), Alexandre Xambinho (PSC), Theodorico Ferraço (PP), Carlos Von (DC), Torino Marques (PTB) e Luiz Durão (PDT).

Segundo o Regimento Interno (Resolução 2.700/2009), a comissão tem prerrogativa de representar a Ales e preservar a competência legislativa e sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Também pode deliberar sobre projetos de lei relativos a créditos adicionais; fiscalizar atos do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas; e receber petições, convocar autoridades e enviar-lhes pedido de informações.

O anúncio da Comissão Representativa foi feito pelo presidente da Ales, deputado Erick Musso (Republicanos), na última quinta-feira (22), durante sessão plenária, originando o Ato 3.304/2022.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES