Comissão vai acompanhar políticas de baixa emissão de carbono na agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizará na próxima sexta-feira (24,), às 15h, uma videoconferência com o projeto Monitor do Seguro Rural, dedicada nessa edição ao trigo, com o objetivo de avaliar os produtos e serviços ofertados pelas seguradoras e propor melhorias. Esse trabalho será coordenado pelo Departamento de Gestão de Riscos do Mapa e terá a participação e o apoio das entidades representativas dos produtores rurais e de suas cooperativas, revendas de insumos, companhias seguradoras, resseguradoras, corretores, peritos e instituições financeiras.

O seguro agrícola de trigo é ofertado por 13 companhias de seguro habilitadas no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em todas as regiões produtoras, com maior destaque no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, seguidos por Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Em 2020, os resultados parciais de contratação demonstram aumento em relação ao ano passado, com 9 mil apólices em uma área segurada de 526 mil hectares e R$ 1 bilhão de valor segurado. “Os produtores de trigo beneficiados no programa tendem a aumentar, pois em final de julho ainda será computado mais um lote de apólices das culturas de inverno”, afirma o Secretário de Política Agrícola do Mapa, César Halum.

Halum informou que o cronograma de eventos a partir de julho, por videoconferência, tem a finalidade de identificar oportunidade de melhorias nos serviços de seguro para mais de 60 atividades de grãos, frutas, olerícolas, pecuária, florestas, aquícola, café e outras culturas. “O monitor é uma oportunidade de os produtores e as cooperativas, com as suas entidades representativas, construírem soluções com as empresas de seguro e apoio do Mapa”, explica.

Banana

No dia 17 de julho, foi realizada a videoconferência do monitor de seguro rural de banana, que contou com 70 participantes entre produtores e representantes de associações, federações e entidades nacionais. A palestra sobre o seguro agrícola de banana foi conduzida pela Superintendente da Mapfre Seguros, Cátia Rucco Rivelles, que explicou a importância da iniciativa. “O monitor de seguro para a cultura de banana foi muito enriquecedor. O público participante, todos agentes da cadeia de produção, estavam realmente interessados em entender o produto de seguro e possibilitar seu acesso aos produtores rurais. Acredito que demos um grande passo”, finaliza.

Conforme Vanessa Maria Correa Pacheco, técnica agrícola da Associação dos Bananicultores (ABLA), de Luiz Alves, Santa Catarina, o programa de seguro agrícola é um passo importante para a agricultura familiar. “Sem dúvida, o aplicativo do PSR é uma forma prática de aproximar aquele produtor mais tecnológico de informação rápida”.

Veja o cronograma de reuniões previstas no Monitor de Seguro Rural.

Maiores informações pelo e-mail: [email protected]

Contratação

O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize apólice de seguro rural. Atualmente, 14 seguradoras estão habilitadas para operar no PSR. O seguro rural é destinado aos produtores pessoa física ou jurídica, independente de acesso ao crédito rural.

A subvenção econômica concedida pelo Ministério da Agricultura pode ser pleiteada por qualquer pessoa física ou jurídica que cultive ou produza espécies contempladas pelo Programa. Para os grãos em geral, o percentual de subvenção ao prêmio pode variar entre 20% e 40%, a depender da cultura e tipo de cobertura contratada. No caso das frutas, olerícolas, cana-de-açúcar e demais modalidades (florestas, pecuário e aquícola) o percentual de subvenção ao prêmio será fixo em 40%.

Para mais informações sobre o PSR, faça o download do aplicativo. Basta acessar para Android e para IOS.

Informações à Imprensa

[email protected]