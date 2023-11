Comissão se reúne com diretoria do Santa Rita

Em conversa com a diretoria do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, nesta terça-feira (28), a Comissão de Saúde conheceu detalhes dos atendimentos prestados pela unidade filantrópica, bem como obstáculos enfrentados atualmente, sobretudo no tratamento do câncer.

Ao lado de demais membros da administração da unidade, a diretora assistencial Graziella Veloso revelou ao deputado Dr. Bruno Resende (União) que, do total de 282 leitos, 115 são direcionados para o atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretoria esclareceu que, por ser filantrópico, o Hospital Santa Rita é obrigado a oferecer 60% da capacidade para reforçar a rede pública, mas hoje esse índice é de 75%. Entre os exemplos de serviços amplamente direcionados para o SUS estão os 10 mil atendimentos ambulatoriais prestados em média por mês.

No entanto, a diretora enumerou dificuldades enfrentadas, por exemplo, na contratação de médicos especialistas em determinadas áreas com menos profissionais, como cirurgião cabeça e pescoço. Conforme Graziella Veloso, o financiamento é insuficiente para atender a demanda.

Barreiras

Outro ponto levantado tem relação com o tratamento do melanoma, um tipo de câncer de pele. A diretora explicou que o alto valor medicamento imunoterápico usado contra a doença inviabiliza a terapia. A situação acaba contribuindo para a judicialização de processos no âmbito da saúde estadual, disse.

Como sugestão, o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Bruno Resende aventou a possibilidade de que essa droga seja ofertada pelo SUS capixaba. “É uma discussão fácil? Não, não é. É uma discussão rápida? Tampouco”, observou. “Mas é possível”, completou.

O parlamentar adiantou, ainda, que planeja se reunir no colegiado com os representantes de centros de tratamento de câncer capixabas para que sejam debatidos pontos de dificuldades em comum e a criação de políticas públicas na área.

