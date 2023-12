Comissão exalta trabalho de equipes de saúde

O trabalho dos profissionais da saúde foi tema de audiência pública da comissão temática da Assembleia Legislativa (Ales) em Ibitirama. Os presentes apontaram a necessidade da prestação de um atendimento humanizado para os pacientes. A reunião aconteceu na noite desta quarta-feira (6), na Câmara Municipal de Vereadores.

Para o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Bruno Resende (União), o diferencial do hospital não é a estrutura de ponta, mas o tratamento humanizado. Atualmente, o deputado e médico coordena o setor de radioterapia do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Ele destacou a importância das pessoas que atuam na área de saúde, incluindo quem trabalha na recepção, quem realiza a limpeza e quem presta o atendimento médico.

O parlamentar também pontuou a necessidade dos profissionais da saúde terem vocação para executar o serviço. “O time da saúde só ganha quando joga junto. Mesmo que você não seja desse time, você pode salvar uma vida”, afirmou.

Na opinião do presidente da Câmara de Ibitirama, vereador Luciano Dias (PV), nem sempre a demanda da saúde é atendida integralmente, porque as pessoas não escolhem o momento de ficar doente nem o tipo de problema, e muitas vezes o município não possui os meios suficientes para prestar o atendimento. De toda forma,o edil classificou como “fundamental” o fornecimento de um atendimento humanizado. Ele ainda exaltou o trabalho exercido pelos profissionais do município no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A vereadora Mychelle Vargas (União), farmacêutica de formação, comentou que conheceu o Dr Bruno quando o avô dela teve câncer e ele fez o atendimento dele. “Eu vi a humanidade, eu vi o amor dele. Ele conseguiu prestar o atendimento necessário”, mencionou.

Já a vereadora Carini Ogioni (União), que é enfermeira, salientou que a vida de um profissional de saúde não é fácil. “É uma vida muito corrida. Muitas vezes estão onde são necessários, não onde o coração gostaria de estar. (…) Só quem vive o dia a dia sabe o quanto é difícil fazer saúde pública de qualidade. (…) Fazer saúde é se dedicar todos os dias”, frisou.

Ao final do evento, Dr Bruno convidou todos a participarem, na próxima terça-feira (12), às 9 horas, de prestação de contas do trabalho realizado este ano pela Comissão de Saúde. “Vamos debater os principais gargalos e as oportunidades de crescimento para 2024. É uma oportunidade para vocês se aproximarem mais da gente e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O trabalho foi árduo, mas o resultado foi de vidas capixabas salvas de ponta a ponta no Estado”, comemorou. A reunião será na Assembleia Legislativa.

Além dos citados, participaram do evento os vereadores Josimar Fuzil (PSD), Sérgio Silva (Republicanos) e Valtely Rocha (PSDB), também de Ibitirama; o vereador Renan Correa (Republicanos), de Atílio Vivácqua; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Diego Coelho; o secretário municipal de Saúde de Ibitirama, Fledson Dias Messias; além de profissionais da saúde e população em geral.

