Comissão especial vai analisar projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias

O presidente Marcelo Santos (União) comunicou, na sessão ordinária híbrida desta quarta-feira (9), que o Projeto de Lei (PL) 267/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026, será analisado por uma comissão especial. A decisão consta no Ato 6.152, publicado nesta data, no Diário do Poder Legislativo (DPL).

O colegiado será formado pelos deputados da Comissão de Finanças e presidido por Mazinho dos Anjos (PSDB), que também está à frente do colegiado. Conforme adiantou Marcelo Santos, o relator será conhecido na segunda-feira (14). Vale lembrar que, de acordo com o Regimento Interno da Casa, a sessão legislativa prevista para ser interrompida em 18 de julho para o recesso parlamentar fica inviabilizada caso a LDO não seja aprovada.

Integrantes da comissão especial

Membros titulares: Mazinho dos Anjos (PSDB), Denninho Silva (União), Adilson Espindula (PSD), Alexandre Xambinho (Pode), Janete de Sá (PSB), Coronel Weliton (PRD), Delegado Danilo Bahiense (PL), Engenheiro José Esmeraldo (PDT) e Callegari (PL).

Membros suplentes: Dary Pagung (PSB), Iriny Lopes (PT), Zé Preto (PP), Dr. Bruno Resende (União), Sergio Meneguelli (Republicanos), Capitão Assumção (PL), Lucas Polese (PL), Marcos Madureira (PP) e Pablo Muribeca (Republicanos)

LDO

A LDO traz as estimativas de receita e despesa, bem como as metas e prioridades da administração pública estadual e as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado no próximo ano. A proposta de Orçamento para 2026 é encaminhada no segundo semestre à Ales para ser votada.

Pronunciamentos

Na sessão, vários deputados fizeram pronunciamentos sobre temas diversos. Dary Pagung (PSB) utilizou a Fase das Comunicações para destacar o primeiro aniversário do Museu Municipal Madame Albertina Holz, que funciona em Baixo Guandu, em um casarão restaurado pelo governo do Estado e repassado à gestão da Prefeitura.

Dary lembrou que a imigrante alemã Albertina nasceu em 1862 e chegou ao estado na primeira leva de migração europeia, estabelecendo-se, inicialmente, em Santa Maria de Jetibá. Atraída pelo progresso trazido pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, mudou-se em 1902 para Baixo Guandu, onde foi comerciante por mais de 40 anos, sendo conhecida como “Madame Albertina”. O casarão foi tombado como patrimônio público em 2006 e restaurado entre 2023 e 2024 com investimentos de R$ 1,5 milhão. O local conta com elevador para garantir acessibilidade. As comemorações do primeiro aniversário serão nesta sexta-feira (11).

A deputada Janete de Sá (PSB) registrou a necessidade de se aproveitar o “Julho Dourado” para atualizar a carteira de vacinação dos animais domésticos e de rua, como “um gesto de responsabilidade e amor, pois muitas das doenças dos animais podem ser transmitidas aos humanos”. Janete falou também sobre a onda de frio e a carência que as pessoas em situação de rua sentem nessa época e incentivou a que a população doe agasalhos.

O deputado Coronel Weliton (PRD) mencionou uma carta que recebeu de uma agente de saúde de Vila Velha chamando a atenção para a conscientização sobre a trombofilia. “Há muito desconhecimento sobre essa doença, mas ela é a principal causa de trombose, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral e perdas gestacionais, afetando profundamente a vida das pessoas e de suas famílias, com riscos aumentados por diagnóstico tardio ou inexistente. É preciso que as autoridades de saúde atentem para a trombofilia”, disse.

O deputado também registrou convite para a abertura do Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins nesta sexta-feira (9) e fez uma breve prestação de contas de seu mandato no primeiro semestre.

A saúde foi também tema de discurso do deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT), que falou sobre uma indicação que fez ao governo do Estado para maior atenção ao único hospital existente em Ecoporanga, na Região Noroeste: o Hospital Fumatre, da Fundação Médico-Assistencial dos Trabalhadores Rurais de Ecoporanga.

Já o deputado Bispo Alves (Republicanos) discursou em homenagem aos 48 anos de fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, sob a liderança do bispo Edir Macedo. A igreja foi fundada no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, em 9 de julho de 1977, e hoje está presente no Brasil e em outros 150 países, de acordo com o deputado.

Fonte: POLÍTICA ES