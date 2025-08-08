Comissão discute recuperação de nascentes em área rural

A Comissão de Agricultura vai fazer uma reunião na próxima semana para discutir a recuperação de nascentes em área rural. Para essa agenda, o foram convidados os gestores das pastas estaduais de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O encontro está marcado para terça-feira (12), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

A reunião espera contar com a presença do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert; do secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; e do secretário de Agricultura, Enio Bergoli. O colegiado é presidido pelo deputado Adilson Espindula (PSD).

Atualmente, o programa de maior impacto nessa área é o “Reflorestar”, que busca a conservação e recuperação da cobertura florestal para promover e restaurar o ciclo hidrológico.

O programa é voltado para proprietários da área rural, com prioridade para pequenos produtores, que queiram destinar partes da propriedade para preservação do meio ambiente ou práticas rurais sustentáveis. O participante recebe apoio financeiro que pode ser utilizado para aquisição de insumos.

Proteção dos animais

O Dia do Protetor dos Animais, celebrado em 10 de agosto, será tema da reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal. A reunião será na terça (12), às 10 horas, no Auditório Augusto Ruschi. O colegiado é presidido pela deputada Janete de Sá (PSB).

Serão duas palestras. “Entre resgates e emoções: o equilíbrio emocional do protetor de animais”, a ser ministrada pela psicóloga Ana Paula da Silva Dettmann; e “Protetores de animais: protagonistas na construção de políticas públicas eficazes”, que será apresentada pela gerente de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira.

Circo

A Comissão de Cultura vai receber o representante da comunidade circense Alerson Costa Bastos. Alerson é palhaço e dono de circo há mais de dez anos. A demanda da reunião foi apresentada pelo próprio segmento com o objetivo de discutir os desafios da atividade no Espírito Santo. A reunião da Comissão de Cultura será na terça (12), às 13h30, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado é presidido pela deputada Iriny Lopes (PT).

Confira a agenda da semana

Segunda (11)

13h30 – Reunião Híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

19h – Reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família e dos Valores Cristãos – Salão Nobre da Assembleia Legislativa

Terça (12)

9h – Reunião da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10h – Reunião da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

10h – Reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Auditório Augusto Ruschi

13h30 – Reunião da Comissão de Cultura – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião da Comissão de Cooperativismo – Auditório Hermógenes Lima

13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (13)

19h – Sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado – Plenário Dirceu Cardoso

Sexta (15)

19h – Sessão solene em homenagem ao Dia da Agricultura Familiar – Plenário Dirceu Cardoso

Fonte: POLÍTICA ES