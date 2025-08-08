Connect with us

Política

Comissão discute recuperação de nascentes em área rural

Published

51 segundos ago

on

A Comissão de Agricultura vai fazer uma reunião na próxima semana para discutir a recuperação de nascentes em área rural. Para essa agenda, o foram convidados os gestores das pastas estaduais de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O encontro está marcado para terça-feira (12), às 10 horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

A reunião espera contar com a presença do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert; do secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni; e do secretário de Agricultura, Enio Bergoli. O colegiado é presidido pelo deputado Adilson Espindula (PSD).

Atualmente, o programa de maior impacto nessa área é o “Reflorestar”, que busca a conservação e recuperação da cobertura florestal para promover e restaurar o ciclo hidrológico.

O programa é voltado para proprietários da área rural, com prioridade para pequenos produtores, que queiram destinar partes da propriedade para preservação do meio ambiente ou práticas rurais sustentáveis. O participante recebe apoio financeiro que pode ser utilizado para aquisição de insumos.

Proteção dos animais

O Dia do Protetor dos Animais, celebrado em 10 de agosto, será tema da reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal. A reunião será na terça (12), às 10 horas, no Auditório Augusto Ruschi. O colegiado é presidido pela deputada Janete de Sá (PSB).

Serão duas palestras. “Entre resgates e emoções: o equilíbrio emocional do protetor de animais”, a ser ministrada pela psicóloga Ana Paula da Silva Dettmann; e “Protetores de animais: protagonistas na construção de políticas públicas eficazes”, que será apresentada pela gerente de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória, Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira.

Circo

A Comissão de Cultura vai receber o representante da comunidade circense Alerson Costa Bastos. Alerson é palhaço e dono de circo há mais de dez anos. A demanda da reunião foi apresentada pelo próprio segmento com o objetivo de discutir os desafios da atividade no Espírito Santo. A reunião da Comissão de Cultura será na terça (12), às 13h30, no Plenário Rui Barbosa. O colegiado é presidido pela deputada Iriny Lopes (PT).

Confira a agenda da semana

Segunda (11)
13h30 – Reunião Híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso
19h – Reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família e dos Valores Cristãos – Salão Nobre da Assembleia Legislativa

Terça (12)
9h – Reunião da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa
10h – Reunião da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso
10h – Reunião da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Auditório Augusto Ruschi
13h30 – Reunião da Comissão de Cultura – Plenário Rui Barbosa
13h30 – Reunião da Comissão de Cooperativismo – Auditório Hermógenes Lima
13h30 – Reunião da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta (13)
19h – Sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado – Plenário Dirceu Cardoso

Sexta (15)
19h – Sessão solene em homenagem ao Dia da Agricultura Familiar – Plenário Dirceu Cardoso

São Mateus

São Mateus2 horas ago

Vigilante está desaparecido e família pede ajuda em São Mateus

Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, que está desaparecido há cerca de 20 dias em São Mateus, no Norte do...
São Mateus19 horas ago

Intervenção total na ponte sobre o Rio São Mateus na BR-101 tem nova data

Interdição acontecerá de segunda (18) a sexta-feira (22), sempre das 8h30 às 11h30 A Prefeitura de São Mateus informa à...
São Mateus2 dias ago

Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025

Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...

Regional

Regional1 dia ago

Jaguaré alerta sobre risco de acidentes com escorpiões

A Prefeitura de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para os riscos de acidentes com...
Regional2 dias ago

Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões

A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Regional3 dias ago

Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões

O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...

Estadual

Estadual2 horas ago

Governo do Estado autoriza ampliação do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta quinta-feira (07), no município de Santa Maria de Jetibá, acompanhado do secretário...
Estadual17 horas ago

Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu

O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil)...
Estadual20 horas ago

Governo anuncia novos investimentos para unidades básicas e lança rede de atenção à saúde bucal

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (07), os municípios contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS...

Nacional

Nacional2 horas ago

VÍDEO | Torcedor não aceita eliminação do Flamengo da Copa do Brasil e quebra TV após partida

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (7) mostra um torcedor do Flamengo perdendo completamente o controle após...
Nacional3 horas ago

VÍDEO CHOCANTE | Empresário espanca mulher dentro de elevador

A mulher sofreu fraturas no rosto e hematomas pelo corpo Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário...
Nacional3 horas ago

Passagens aéreas baratas | Dicas atualizadas para economizar em 2025

Para quem quer economizar, monitorar os valores com regularidade é essencial. Com o aumento da demanda por viagens, encontrar passagens aéreas...

Policial

Policial4 horas ago

Polícia Civil deflagra operação para combater rifas ilegais no Sul do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (07),...
Policial19 horas ago

4º BPM celebra 44 anos com solenidade em Vila Velha

Na manhã de ontem (06), foi realizada a solenidade alusiva aos 44 anos de criação do 4º Batalhão da Polícia...
Policial21 horas ago

Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Boa Esperança

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, em ação conjunta...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Letícia Colin posa em ensaio conceitual e reflete sobre nova fase: ‘Novos sonhos’

Letícia Colin, de 35 anos, encantou os seguidores nesta quinta-feira (7), ao divulgar fotos com um toque de nudez conceitual...
Entretenimento3 horas ago

Mel Maia curte mar cristalino durante viagem romântica pela Tailândia: ‘Krabi. w/’

Mel Maia, de 21 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), registros da viagem à Tailândia e encantou os seguidores do Instagram....
Entretenimento17 horas ago

Universal revela cartazes e bastidores de Wicked 2 com Ariana Grande e Cynthia Erivo

A Universal Pictures revelou nesta quarta-feira (6), os dois primeiros cartazes oficiais de Wicked Parte 2, com foco nas protagonistas...

POLÍTICA

Política31 minutos ago

Comissão de Meio Ambiente de olho no saneamento básico

O saneamento básico no estado Espírito Santo foi assunto de destaque no primeiro semestre de 2025 da Comissão de Meio...
Política18 horas ago

Assembleia realiza coleta de tampinhas em apoio à causa animal

Quem quiser contribuir com uma boa causa, o apoio aos animais carentes, e ainda ajudar o meio ambiente, pode aderir...
Política19 horas ago

Iniciativa quer garantir identificação para autistas no âmbito estadual

O Projeto de Lei (PL) 332/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), busca garantir que pessoas com Transtorno do Espectro Autista...

Esportes

Esportes10 horas ago

Cruzeiro derrota CRB e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil com atuação heróica de Cássio

O Cruzeiro carimbou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (7), ao...
Esportes10 horas ago

Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil

Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final...
Esportes1 dia ago

Flamengo, Palmeiras, Inter e São Paulo; são eliminados da Copa do Brasil

A Copa do Brasil viveu uma noite eletrizante nesta quarta-feira, marcada pela queda surpreendente de quatro dos mais tradicionais clubes...

