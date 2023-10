Comissão defende solução humanizada para despejos

A Comissão de Direitos Humanos recebeu nesta terça-feira (31) convidados para debater o tema “Conflitos Fundiários e a Garantia dos Direitos Humanos no Espírito Santo”.

A presidente do colegiado, deputada Camila Valadão (Psol), explicou que as ações de reintegração foram suspensas durante a pandemia por força da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 28. No entanto, lembrou que com o fim do prazo das suspensões, em 31 de outubro de 2022, e a retomada das execuções de despejo houve aumento do fluxo de ações no estado. “Os pontos de conflitos fundiários tomam grande parte das nossas pautas”, afirmou.

A deputada Iriny Lopes (PT) relatou que milita na área há mais de 40 anos e que viu muita coisa mudar. “Antes, não tinha regra. Os tratores passavam por cima dos barracos.” Entretanto, reforçou que há um longo caminho a ser percorrido para que os direitos humanos, dentre eles o de uma moradia digna, sejam de fato oferecidos à população.

Comissões de conflitos fundiários

A defensora pública Samantha Negris explicou que a reintegração de posse deve ser o último recurso e que é preciso compreender o conflito e solucionar os problemas estruturais referentes à moradia, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

“Há exatamente um ano foi autorizada a retomada das reintegrações de posse, mediante diversas condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A mais emblemática foi a determinação da criação das comissões de conflitos fundiários, assegurando o que a própria Constituição já traz como determinação, que é a necessidade de que os conflitos fundiários sejam tratados de forma mais cautelosa, ouvindo os atores, trazendo estudos técnicos, trazendo as vozes dessas pessoas e compelindo o poder público a agir”, esclareceu a defensora.

O major da Polícia Militar (PMES) Davi Locatel classificou a criação dessas comissões como um “avanço imenso”. “Acabou a situação de você receber uma decisão judicial, juntar efetivo para cumprir, muitas vezes sem interlocutores, contato com as lideranças da região. As comissões têm nos permitido esses contatos. Temos participado de todas as comissões e reuniões que somos chamados. Temos conseguido fazer as ações com mais cautela e temos evitado problemas”, afirmou.

Davi Locatel ressaltou, ainda, a importância de manter os pactos firmados com as pessoas que estão deixando os locais nas reintegrações de posse.

“Na hora em que ele vê que o combinado não está sendo cumprido, que ele não tem local adequado para deixar as coisas dele, que ele não recebeu alimentação, não recebeu o ônibus. Essa pessoa pode se revoltar, inclusive contra a força pública que está indo lá cumprir uma ordem legal. Então, aquele caminho que estava pavimentado para ser tranquilo, acaba virando um caminho tortuoso para gente.”

Penedo

Camila Valadão destacou a ação ocorrida em Penedo, no município de Itapemirim, como um exemplo do que não deve ocorrer. Na ocasião, segundo disse, não foi disponibilizado ônibus para transporte nem água e alimento para as pessoas que estavam sendo despejadas.

O local oferecido para a guarda de pertences das famílias e para recebê-las era “ermo, em área rural e sem condições de receber os ocupantes”. “Não havia proteções laterais contra intempéries, nem banheiros e chuveiros”. Conforme relatou a deputada, “as pessoas ficaram em situação de rua. Crianças foram transportadas em caçambas de caminhões”, lamentou.

“Temos um relatório pronto sobre a remoção forçada em Penedo, que foi elaborado pela nossa assessoria que acompanhou. Vamos remeter esse relatório, a partir das discussões dessa reunião, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público e para outras instituições. Na nossa avaliação, é um exemplo que não deve ser reproduzido.”

Também estiveram presentes o deputado João Coser (PT), a psicóloga da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Lara Brum, e Adriana de Jesus Paranhos, liderança comunitária de Vila Esperança.

Fonte: POLÍTICA ES