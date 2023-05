Comissão de Saúde vai apurar situação de filas no Crefes

A Comissão de Saúde realizou nesta segunda-feira (15) uma visita técnica ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. A visita foi feita pelo presidente do colegiado, deputado Dr. Bruno Resende (União), acompanhado pela equipe de servidores da comissão, e conduzida pela diretora-geral da unidade, Adriana Zardini.

O Crefes oferece atendimento médico especializado e diversos tipos de terapias para pessoas com deficiência, pacientes pós-traumas e pessoas com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), Covid e outras doenças. São cerca de 300 atendimentos por dia, entre consultas, sessões de fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outras.

A unidade conta como 28 médicos, entre ortopedistas, neurologistas, fisiatras, otorrinolaringologistas, cardiologistas, cirurgiões plásticos, angiologistas e diversos outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e profissionais de educação física.

O atendimento é ambulatorial e hospitalar – o local conta com aproximadamente 30 leitos – e os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde e hospitais da rede pública de todo o estado. No local, também é feita a entrega de equipamentos, como cadeiras de rodas, órteses, próteses e aparelhos auditivos.

Segundo a diretora da unidade, um paciente, hoje, que faz uma consulta no local e necessita de uma cadeira de rodas, leva cerca de 60 dias para conseguir o equipamento. Essa espera já foi de até um ano. E o objetivo é reduzir para 30 dias o intervalo entre a consulta e a disponibilização do equipamento.

O presidente da Comissão de Saúde ficou impressionado com a estrutura de atendimento, mas identificou alguns gargalos, como as grandes filas para alguns serviços. “Nós temos filas enormes, pelo que me foi passado aqui hoje, alguns itens com filas de mais de 4 mil pacientes. Nós já vamos fazer a solicitação para a Secretaria de Saúde informar à Comissão de Saúde quais são as filas reais aqui do Crefes”, informou Resende.

“Eu quero checar se realmente nós temos filas com mais de 4 mil capixabas e qual a característica dessa fila. Se está realmente regulada da maneira correta, se o município está participando dessa fila da maneira correta (…). E nós vamos cobrar para que o Crefes seja, sim, um local de entrega de mais saúde e mais dignidade para todos os capixabas”, disse o parlamentar.

Visitas técnicas

As visitas técnicas fazem parte do trabalho do colegiado para conhecer melhor a estrutura das unidades de saúde do estado. No dia 8 de maio a comissão esteve no Hospital Materno Infantil da Serra.

“Nós vamos nos mobilizar para sentar ao lado da Secretaria de Saúde, do nosso secretário Miguel (Neto), com todo o corpo de subsecretários, para poder corrigir as falhas e os gargalos que temos na rede. É difícil andar por uma rede de assistência e não ver um local de melhoria, até porque queremos cada vez mais saúde e dignidade para as pessoas”, finalizou Dr. Bruno Resende.

Fonte: POLÍTICA ES