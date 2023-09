Comissão de Saúde identifica demandas em Cachoeiro

A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa (Ales) cumpriu intensa agenda de visitas em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, nesta quarta-feira (20). A equipe, tendo à frente o presidente do colegiado, deputado Dr. Bruno Resende (União), fez reunião com os gestores de cinco unidades de saúde: dois hospitais filantrópicos, um psiquiátrico, um centro de especialidade e o Samu.

Morador da cidade, Dr. Bruno Resende avaliou que o Centro Regional de Especialidades de Cachoeiro de Itapemirim, apesar da grande demanda, carece de profissionais para o atendimento em neurologia e psiquiatria.

Santa Casa

Já no principal hospital de atendimento de emergência a traumas do sul do estado, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, há uma sobrecarga na demanda. Com 170 leitos e mais dez de emergência, a unidade recebe até pacientes de Guarapari, município fora da abrangência regional da unidade, de acordo com o seu diretor-geral, Afrânio Emílio de Carvalho.

A reivindicação ouvida no Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), instituição estadual voltada para a saúde mental, aponta para a necessidade de pelo menos mais cinco leitos, além dos três existentes, para o atendimento de retaguarda (pronto-socorro). O hospital tem 35 leitos na enfermaria para os pacientes que necessitam de mais tempo de internação. Outra demanda é um estacionamento interno, conforme manifestou a diretora-geral do centro, Elaine Silva Santos.

Hospital Evangélico

A equipe da Ales também visitou o Hospital Evangélico, maior instituição de saúde da região sul e referência em tratamento do câncer, cardiologia, cirurgia vascular de alta complexidade e neurologia. O diretor-geral do hospital, Wagner Medeiros Júnior, relatou que o Evangélico foi o primeiro hospital no estado a ter máquina computadorizada para diálise.

O pioneirismo também vem na área de cirurgia cardíaca em criança e neonatal, entre outras especialidades. A unidade tem 276 leitos, sendo 215 deles exclusivamente para o Sistema Único de Saúde (SUS), e 20 leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Atualmente, o Hospital Evangélico está construindo uma unidade, vizinha à atual, exclusiva para o tratamento do câncer em todas as suas etapas e especialidades, como já vem sendo realizado pelo hospital. O projeto prevê 120 leitos, dos quais 20 na UTI.

Samu

A visita ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que recentemente recebeu novas instalações e equipamentos, foi para debater ajustes necessários no atendimento geral, uma vez que essa unidade do Samu faz parte do consórcio de municípios denominado Polo Sul. O deputado foi recebido pela coordenadora do Samu, Mônica Miranda, e por Michele Almeida, coordenadora do consórcio.

Fonte: POLÍTICA ES