Comissão de Conflitos Fundiários realiza mediação em ação de reintegração de posse em Mucurici

A Comissão de Conflitos Fundiários realizou, na última quarta-feira (20/09), em Mucurici, a segunda sessão de mediação designada em função de uma ação de reintegração de posse que tramita na Comarca.

A audiência foi conduzida pelos integrantes da Comissão, composta pela desembargadora Janete Vargas Simões e pelos juízes de Direito Charles Henrique Evangelista de Farias e Eliezer Mattos Scherrer Júnior, com a participação do proprietário da área ocupada e do representante dos ocupantes, assistidos por seus advogados, além da presença da secretária de Assistência Social do Município de Mucurici, e do juiz de Direito Antônio Carlos Facheti Filho.

A sessão de mediação tem por finalidade permitir que todas as partes interessadas se manifestem e construam uma solução negociada que preserve os direitos fundamentais de todas as partes envolvidas no conflito.

E a Comissão de Conflitos Fundiários foi criada pelo TJES para acompanhar a retomada das ações de reintegração de posse suspensas durante o período da pandemia e, desde a sua instituição em janeiro de 2023, já atuou em demandas ocorridas nos municípios de Itapemirim, Mucurici e Vila Velha.

Vitória, 22 de setembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Equipe Nupemec | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES