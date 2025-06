Comissão de Assistência Social entrega doações a entidade da Serra

Cerca de 170 famílias atendidas pelo projeto Mão Estendida, da Serra, serão beneficiadas com roupas e cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho realizada pela Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa (Ales). A entrega foi realizada nesta segunda-feira (30) em reunião do colegiado.

A mobilização da Comissão de Assistência Social da Ales para arrecadar peças destinadas a amenizar o frio das famílias mais vulneráveis do estado com a chegada do inverno aconteceu entre 10 e 25 de junho de 2025. “É um momento de muita gratidão, em que temos a honra de entregar as doações da Campanha do Agasalho aqui da Ales para o projeto Mão Estendida”, declarou a presidente do colegiado, deputada Raquel Lessa (PP).

O projeto Mão Estendida desenvolve há 27 anos o trabalho de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade social no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O vice-presidente, Gilson Fernandes de Freitas, e o coordenador da entidade, Vagner Caversan, participaram da reunião.

Gilson ressaltou a importância de iniciativas como essa para auxiliar as famílias da região. “Estamos na ponta, atendendo pessoas e vendo realmente suas necessidades. (…) Graças ao esforço coletivo conseguimos socorrê-las nos momentos difíceis”, disse.

O vice-presidente também contou que há uma integração entre o projeto Mão Estendida e outros do município. “Nós não estamos sós. Junto com outros projetos realizamos diversas ações na comunidade, como a entrega de cestas verdes [compostas por verduras e legumes] toda segunda-feira e o acompanhamento de homens dependentes químicos e mulheres vítimas de violência doméstica. À medida que essas famílias vão alcançando a autonomia financeira, vamos adicionando outras”, detalhou Gilson.

A deputada Raquel Lessa fez um agradecimento especial aos servidores da Ales que contribuíram com a campanha:

“Cada peça doada representa não apenas um gesto de empatia, mas também um verdadeiro abraço a quem sente o frio na pele (…). Tenho certeza de que essas doações chegarão a muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que, através do trabalho sério e comprometido da instituição Mão Estendida, essas famílias se sentirão acolhidas, respeitadas e, acima de tudo, lembradas”, disse a presidente da comissão.



A deputada Camila Valadão (Psol) reforçou as palavras da colega de comissão. “Estou assustada com o frio que tem feito no Espírito Santo. Fico me perguntando: ‘e quem não tem agasalho?’. Por isso saúdo essa campanha realizada pela comissão e também ao projeto Mão Estendida. Tenho certeza que essas doações farão diferença na vida de muitas pessoas”, declarou.

