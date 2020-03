Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo divulga cronograma de ações para 2020

A equipe que integra a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do Espírito Santo (PJES) tornou pública as ações que serão realizadas ao longo do ano de 2020 e marcam a implementação da Política de Acessibilidade e Inclusão do PJES.

O informativo, que traz o cronograma de atividades e está disponível no Diário da Justiça desta segunda-feira (02/03), foi assinado pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que é o presidente da Comissão Permanente.

De acordo com a publicação, o grupo, que se reúne quinzenalmente, planeja uma série de ações de sensibilização, como orientações acerca da deficiência intelectual e do autismo no mês de agosto; evento para lembrar a Luta da Pessoa com Deficiência em setembro; e ação voltada para o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, com atenção especial para a mulher com deficiência, em parceria com a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Além de campanha em razão do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Assessoria de Imprensa e Comunicação Social.

Para o mês de abril, a Comissão de Acessibilidade prevê também a elaboração e divulgação de um Programa de Acessibilidade, contendo projetos, ações, objetivos, metas e indicadores definidos para a promoção de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Já no mês de maio, a proposta é fazer um diagnóstico do Plano de Gestão de Acessibilidade dos Imóveis pela Secretaria de Engenharia do TJES.

Essas são apenas algumas das atividades programadas pela Comissão de Acessibilidade, que já deu início ao cronograma no mês de fevereiro, com a realização de um treinamento para os gestores do TJES, em parceria com a Escola da Magistratura. O curso aconteceu no dia 18/02 e reuniu secretários, coordenadores, assessores e servidores interessados no tema, com o objetivo de colocar em prática a Política de Acessibilidade e Inclusão do PJES.

Saiba mais A Política de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do Espírito Santo, instituída por meio da Resolução nº 34/2019, tem como princípios: o respeito pela dignidade inerente às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, por sua autonomia individual e por sua independência; a não discriminação; a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade, sobretudo no tocante às atividades promovidas pelo PJES, o respeito pela diferença e a aceitação da diversidade humana; e a igualdade de oportunidades.

Vitória, 02 de março de 2020

