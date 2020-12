Comissão de Acessibilidade do TJES participa do Reconecta 2020 do MPT

O objetivo do evento virtual é conscientizar a sociedade brasileira sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos seus direitos e dignidade.

A servidora Renata de Souza Santos, integrante da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), participa, nesta quinta-feira (03), a partir das 18 horas, do Reconecta 2020, um evento virtual promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para incentivar a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Renata vai compor a mesa de diálogo Acesso à Justiça – Acessibilidade no Sistema de Justiça, acompanhada da coordenadora do Cejusc e presidente substituta da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT da 24ª Região, a juíza do Trabalho Déa Marisa Brandão Cubel Yule, do membro da Comissão de Acessibilidade de Inclusão no TJMS Odair José de Melo, e da integrante da Comissão de defesa de direito das pessoas com deficiência e da acessibilidade da OAB-MS, a advogada Rita Luz, além do representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Reis Finamore Simoni.

E, para conscientizar a sociedade brasileira sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos seus direitos e dignidade, também serão tratados temas, como avaliação biopsicossocial, educação inclusiva, habilitação profissional, emprego apoiado e cadastro nacional de pessoas com deficiência. Além disso, serão apresentadas boas práticas de gestão de diferentes órgãos.

O evento, que marca o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (03/12), segue até o próximo sábado (05/12) de forma 100% virtual, gratuita e com total acessibilidade. A programação pode ser acompanhada pelo site reconecta.mpt.mp.br, que também possui mais de 3600 oportunidades de trabalho, conforme o mural de vagas publicado no portal.

Vitória, 03 de dezembro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva com informações do MPT| [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

foto: Robert Ruggiero/Unsplash