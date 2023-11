Comissão busca melhoria para a saúde no noroeste

Nesta quarta-feira (22), a Comissão de Saúde foi até os hospitais filantrópicos São José e Santa Casa de Misericórdia, ambos localizados em Colatina. O objetivo foi conhecer os serviços ofertados e, durante visita técnica às unidades, o presidente do colegiado, Dr. Bruno Resende (União), avaliou que há espaço para que a assistência médica seja ampliada na região.

Na parte da manhã, a comitiva esteve no Hospital e Maternidade São José. Fundado em 1968, está localizado no centro da cidade. Lá são ofertados serviços de pediatria, UTI adulto e neonatal, clínica médica e cirúrgica e alta dependência, além de exames de análises clínicas e tomografia, entre outros.

Além desses serviços, a instituição passará a ofertar tratamento contra o câncer por meio de um centro de radioterapia, cujas obras foram vistoriadas pela comitiva. A expectativa é que com a entrega do equipamento, prevista para o primeiro semestre de 2024, colatinenses e moradores de mais 32 municípios do noroeste deixem de se deslocar até a Grande Vitória para buscar tratamento.

“O paciente quando faz esse tratamento de radioterapia geralmente o tratamento é diário. Então a gente imagina a quantidade de paciente pegando a estrada para ir e voltar para a sua residência todos os dias durante provavelmente de 20 a 30 dias de tratamento. Então isso para a população necessitada tem um impacto imenso”, explicou o diretor-geral Octacílio Calixto.

O diretor-geral apresentou as instalações ao presidente da comissão, que estava acompanhado pelo ex-deputado Renzo Vasconcelos. Eles conheceram a área externa e o interior do centro de radioterapia, como o bunker, onde ficará a máquina.

Conforme explicou Calixto, a obra já está deixando um espaço físico preparado que poderá ser usado para a instalação de uma segunda máquina. A construção está sendo financiada por meio de convênio assinado com o Ministério da Saúde no valor de R$ 10 milhões.

Em seguida o grupo se dirigiu ao Hospital São José, onde conheceu leitos pediátricos e cirúrgicos que aguardam contratualização com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). “Nossa porta de emergência pediátrica é a única de toda a região central norte”, afirmou o diretor.

De acordo com o gestor, a nova sala vermelha pediátrica, que recebe pacientes em urgência, tem dez leitos, mas apenas cinco são contratualizados pelo Estado. O pronto-socorro recebe pacientes de São Mateus, Linhares e demais cidades que não possuem unidade de pronto-atendimento.

Santa Casa

De tarde, o deputado percorreu as instalações da Santa Casa de Colatina, no bairro Padre José de Anchieta. A unidade teve a obra finalizada em 1991 e chegou a perder o título de filantropia após ter a gestão desmembrada da Santa Casa de Vitória (uma das financiadoras da obra), em 2011. O status foi retomado em 2014.

Além de maternidade, o hospital lista como serviços atendimentos no pronto-socorro, leitos para saúde mental, UTI adulto, ambulatório (neurologia, cardiologia, gastroenterologia, ginecologia, entre outros), diagnóstico por imagem, centro cirúrgico, clínica nefrológica e laboratório de análises clínicas.

Dr. Bruno Resende se reuniu com a diretora-presidente da unidade, Santina Simonassi, que relatou os desafios de manter a sustentabilidade financeira para que o excedente possa ser aplicado na expansão dos serviços. “O objetivo principal é ofertar para a nossa população os serviços que não são ofertados na região e que fazem com que o paciente tenha que se deslocar da cidade para a capital”.

Segundo Santina, há espaço para que o hospital aumente as cirurgias eletivas de média complexidade. Além disso, a administração trabalha no sentido de torná-lo referência para maternidade de baixo risco, deixando o alto risco para o São José.

A diretora-presidente afirmou que a instituição está com as finanças equilibradas, graças, em parte, às emendas parlamentares que recebe e observou que quase a totalidade dos atendimentos prestados na unidade é voltada para pacientes do SUS.

A Comissão de Saúde percorreu as instalações do hospital, como o centro cirúrgico, maternidade, clínica médica, refeitório, capela, hemodiálise, UTI, saúde mental e o pronto-socorro municipal, cujo serviço é administrado pela Santa Casa.

O deputado Dr. Bruno Resende (União) avaliou que o trabalho do colegiado em conhecer os hospitais filantrópicos vai resultar em ações para minimizar os vazios assistenciais da região noroeste e norte capixabas. “Quando a gente fala de ampliação de serviços em uma região que tem vazios assistenciais, isso aquebranta o nosso coração”, contou. “Os filantrópicos estão aqui para somar forças”, finalizou.

O sistema de saúde público conta com o reforço dos hospitais filantrópicos, que são entidades privadas, mas sem fins lucrativos. Eles são responsáveis por reservar pelo menos 60% dos atendimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).



