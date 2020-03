Comissão aprova projetos que definem regras para Orçamento Impositivo

arrow-options Governo do Estado de São Paulo/Divulgação Doria em evento no “Vale do Futuro”

Foi anunciado, nesta quarta-feira (11), uma série de ações e investimentos que contemplarão diversas cidades do Vale do Ribeira . As iniciativas incluem obras em estradas e de esgotamento sanitário, criação de rotas cênicas para as rodovias, entrega de equipamentos sociais e a criação de uma Delegacia de Defesa da Mulher, além do sorteio de moradias do Programa Nossa Casa – CDHU. Os investimentos somam mais de R$ 130 milhões e fazem parte do programa Vale do Futuro .

Rodovias

As rodovias que têm aporte financeiro definido são a SP-165 e a SP-226. A primeira, será modernizada e terá obras de recuperação e nivelamento de asfalto em um trecho de 37 quilômetros de extensão. Já a SP-226, terá implantação de novo pavimento e sinalização de solo em trecho de 35,84 quilômetros entre os municípios de Pariquera-Açu e Cananeia.

Estão também em andamento licitações em obras da rodovia SP-193 e SPA SPA 552/230, com orçamento de 16,4 milhões.

Saneamento

Foram entregues sete obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água nos municípios de Apiaí (3), Cajati, Itaoca, Itariri e Pedro de Toledo, com investimentos de R$ 6,3 milhões, além da autorização de três obras para implantação de sistema de esgoto nas cidades de Barra do Chapéu, Juquiá e Tapiraí.

Habitação

Em Registro, houve sorteio de 260 unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda. com investimento total de R$ 26 milhões, sendo R$ 6,5 milhões do Governo do Estado.

Atenção social e à mulher

A cidade de Jacupiranga inaugurou uma delegacia especializada em atendimento às mulheres. Além dela, houve repasse de R$ 5,57 milhões do Fundo Estadual da Assistência Social para os municípios de Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaoca,Itariri, Itirapuã Paulista,Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Ribeirão Grande, Sete Barras e Tapiraí

“O Vale do Ribeira é a área mais pobre do nosso Estado. Serão R$ 2 bilhões de investimento ao longo desses próximos três anos e meio. E ainda estamos projetando o programa Vale do Futuro para os próximos 12 anos. Olhar mais adiante e fazer do Vale do Ribeira o Vale da prosperidade, trabalho, habitação, cultura,saúde e cidadania”, afirmou João Doria.