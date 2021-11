Comissão aprova PL sobre valorização da mulher

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa aprovou duas matérias, durante reunião extraordinária virtual, realizada nesta quinta-feira (18). Destaque para o Projeto de Lei (PL) 260/2019, iniciativa da deputada Iriny Lopes (PT) que trata de promover ações de valorização para mulheres e meninas visando à prevenção e combate à violência contra mulher.

A matéria recebeu parecer favorável do relator, deputado Torino Marques (PSL), e foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares. “Sem dúvidas, o projeto terá a capacidade de levar até a base da sociedade, onde são formadas as primeiras linhas educacionais, a promoção da valorização da mulher, para que crianças, jovens e também os nossos adolescentes aprendam e pratiquem na sua casa e sociedade o conceito de violência contra a mulher e a necessidade de proteger e valorizar a figura da mulher em todos os aspectos”, relatou.

Entre as diretrizes do PL estão a capacitação das equipes que atuam nas escolas e campanhas educativas para coibir práticas como machismo, agressão, discriminação, constrangimento e bullying. A proposta incentiva ainda ações integradas com a comunidade e com organizações da sociedade civil.

Álbum de fotos da reunião

Inclusão

O colegiado também aprovou o PL 480/2019, que estabelece a obrigatoriedade da oferta de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida em parques públicos do estado. De autoria do deputado Doutor Hércules (MDB), a matéria foi relatada pelo deputado Carlos Von (Avante) e também foi acolhida por todos os parlamentares presentes.

Relatório

O presidente da comissão, deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) apresentou, ao fim da reunião, o relatório do projeto “Deixem nossas crianças viverem”, com as devidas deliberações que foram definidas pelo grupo de trabalho que construíram o documento. A iniciativa preconiza a defesa da infância e da juventude, em seus diversos aspectos. O projeto foi discutido em reunião da comissão em outubro.