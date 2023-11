Comissão aprova ações em prol da saúde mental

Nesta terça-feira (28) em reunião ordinária híbrida, no Plenário Dirceu Cardoso, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deliberou sobre 11 projetos de lei (PLs), nove projetos de decreto legislativo (PDLs) e um projeto de resolução (PR).

Entre as matérias examinadas, o PL 325/2023, apresentado pela deputada Janete de Sá (PSB), propõe a instituição do Plano de Saúde Mental na Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo. Com parecer pela constitucionalidade, o projeto segue para as comissões de Educação, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

A deputada se refere à pressão que envolve professores e alunos nos dias de hoje e avalia ser preciso uma resposta dos poderes públicos, promovendo políticas para esses casos. “Existe um distanciamento da família acreditando-se que a escola vai resolver os problemas. Temos casos de suicídios de crianças e adolescentes, ataques às escolas, professores na fila do SUS esperando atendimento”, enumerou a deputada.

Outra proposta em destaque, também da deputada Janete, estabelece atendimento às mulheres no tratamento da depressão pós-parto nos sistemas de saúde público e particular. Também institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. O PL 190/2023 segue para análise dos colegiados de Direitos Humanos, Saúde e Finanças.

As outras propostas que tiveram parecer pela constitucionalidade também seguem a tramitação regular na Casa. Além do presidente do colegiado, deputado Mazinho dos Anjos (PSD), participaram dos trabalhos Janete de Sá, Lucas Scaramussa (Podemos), Capitão Assumção (PL) e Lucas Polese (PL).

Matérias analisadas

PDL 92/2023, de autoria do deputado Dary Pagung, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense ao sr. Abercilio Machado de Oliveira. Matéria aprovada. PDL 101/2023, de autoria do deputado Engenheiro José Esmeraldo, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, concedendo título de cidadão espírito-santense ao sr. João Carlos de Almeida Ferraz. Matéria aprovada. PDL 102/2023, de autoria do deputado Alcântaro Filho, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense ao pastor Isnaldo Rodrigues. Matéria aprovada. PDL 103/2023, de autoria do deputado Zé Preto, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense à sra. Raquel Aparecida Roberto. Matéria aprovada. PDL 105/2023, de autoria da deputada Camila Valadão, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense ao sr. Frederico Aluísio Carvalho Soares. Matéria aprovada. PDL 108/2023, de autoria da deputada Camila Valadão, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense ao sr. Rafael Vianna Mury. Matéria aprovada. PDL 109/2023, de autoria da deputada Camila Valadão, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadã espírito-santense à sra. Luciana Santana de Souza. Matéria aprovada. PDL 110/2023, de autoria da deputada Camila Valadão, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo título de cidadão espírito-santense à sra. Adriana Peres Marques dos Santos. Matéria aprovada. PDL 124/2023, de autoria do deputado Marcelo Santos, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo 148 de 23 de novembro de 2023, concedendo título de cidadão espírito-santense ao sr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Matéria aprovada. PL 551/2023, de autoria do deputado Dary Pagung, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que cria no estado do Espírito Santo a Rota dos Três Pontões no município de Afonso Cláudio (ES). Matéria aprovada. PL 08/2023, de autoria do deputado Gandini, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que dispõe sobre o livre acesso dos profissionais da enfermagem em visitas aos seus familiares, internos em hospitais e outras unidades de saúde públicas e privadas no estado do Espírito Santo. Pedido de vista pela deputada Janete de Sá. PL 402/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, relatado pelo deputado Lucas Polese, que altera a Lei 8.060/2005 para acrescer disposição acerca do ressarcimento dos custos de recuperação de animal vítima de maus-tratos. Matéria aprovada. PL 296/2023, de autoria do deputado Gandini, despacho denegatório relatado pelo deputado Lucas Polese, que dispõe sobre a implementação da coleta seletiva nos órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Despacho denegatório acolhido pelo colegiado. PL 325/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que institui o Plano de Saúde Mental na Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo. Matéria aprovada. PL 190/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que estabelece diretriz para política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde da rede pública e privada estadual, e institui o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto, e dá outras providências. Matéria aprovada. PR 13/2023, de autoria do deputado Lucas Polese, relatado pelo deputado Lucas Scaramussa, criando a Comenda do Mérito Legislativo Padre Simão Civalero, destinada a homenagear aqueles que se destacarem no agronegócio capixaba, seja em pesquisa e desenvolvimento, bem como em produção e inovação. Matéria aprovada. PL 519/2023, de autoria do deputado Sergio Maneguelli, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que declara de utilidade pública a Associação Polonesa de Águia Branca (Apolab), localizada no município de Águia Branca (ES). Matéria aprovada. PL 508/2023, de autoria do deputado Lucas Polese, relatado pela deputada Janete de Sá, que estabelece, para fins estatísticos, a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde das redes pública e privada do estado do Espírito Santo informarem às autoridades competentes sobre casos médicos em que pelas circunstâncias fique caracterizado o aborto ou a interrupção da gravidez. Matéria aprovada. PL 632/2023, de autoria do deputado Gandini, relatado pelo deputado Lucas Scaramussa, que altera a redação da Lei 9.265, de 15 de julho de 2009 que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências. Matéria aprovada. PL 738/2023, de autoria do deputado Adilson Espindula, relatado pelo deputado Mazinho dos Anjos, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da Comunidade de São Marcos, São José e São Valentim. Matéria aprovada. PL 750/2023, de autoria do deputado Bruno Resende, relatado pelo deputado Lucas Scaramussa, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo a Semana Estadual da Prevenção do Acidente Doméstico, a ser celebrada anualmente na segunda semana do mês de junho, e dá outras providências. Matéria aprovada.



Fonte: POLÍTICA ES