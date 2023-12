Foto: Reprodução Comeu demais na Ceia? Veja 5 dicas para diminuir o desconforto

A ceia de Natal é recheada de delícias irresistíveis, mas às vezes, o desejo de experimentar tudo nesse momento pode resultar em desconforto após a refeição. Se você comeu demais e está buscando maneiras de aliviar o desconforto, vamos te ajudar com algumas dicas.

A fartura das mesas e confraternizações de fim de ano faz com que muitas pessoas acabem comendo mais que o necessário, isso pode gerar desconforto abdominal, náusea e outros sintomas que podem ser aliviados com pequenas ações. Mas vale lembrar que se sintomas persistirem ou se agravarem, é recomendável consultar um profissional de saúde.

5 dicas para diminuir o desconforto depois de comer muito na Ceia

De maneira geral, o desconforto pode ser amenizado com pequenas ações, sem grandes interferências médicas. Confira abaixo e veja como um desconforto moderado pode ser revertido.

1. Foco na hidratação

Após uma refeição farta , é importante reforçar a hidratação corporal. A água auxilia na digestão, ajuda a equilibrar os fluidos corporais e pode aliviar a sensação de inchaço. Além disso, evite bebidas açucaradas e prefira beber água ou chás de ervas. Um simples copo de água após um jantar abundante pode ajudar seu corpo a se livrar do excesso de sal que você normalmente ganhamos em uma refeição.

2. Caminhada suave

Uma caminhada leve depois da ceia pode acelerar o processo digestivo e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Movimentar o corpo ajuda a evitar a sensação de lentidão e contribui para o bem estar geral. A caminhada pode ser um bom momento para reunir a família para um passeio relaxante e saudável, fazendo todos desfrutarem de ar fresco.

3. Alimentos digestivos

Incluir alimento com ação digestiva no seu organismo pode te ajudar no desconforto abdominal. Adicione na sua alimentação opções conhecidas por suas propriedades digestivas como gengibre, hortelã e chá de camomila, que podem acalmar o sistema digestivo e aliviar o desconforto.

4. Não deite

De forma geral, as Ceias natalinas acontecem em casa, por conta do conforto muitas vezes deitamos após o jantar. Essa ação pode ser muito prejudicial, pois quando deitamos com o estômago cheio, a comida pode voltar, causando lentidão na digestão e piorando o refluxo ácido.

5. Planjemento nas outras refeições

O que você já ingeriu na Ceia não há como voltar atrás, então pense nas refeições posteriores. Pense em nutrir o seu corpo com frutas, legumes, verduras, preferindo receitas mais leves e saudáveis. Proteínas magras podem proporcionar nutrientes essenciais ao corpo, facilitando a digestão.

