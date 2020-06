Comércios de SP serão multados se permitirem entrada de consumidores sem máscara

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Testes sorológicos de Covid-19 serão cobertos por planos de saúde





A partir de hoje, planos de saúde terão de cobrir a realização de testes sorológicos para detecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A medida foi editada por meio de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU), e já está em vigor.

Leia também:

Clientes de planos de saúde registraram 4,7 mil queixas sobre pandemia

Planos de saúde registram menor uso desde início de série histórica, em 2016

Entenda a diferença entre os tipos de testes de Covid-19 disponíveis no Brasil

Desse modo, os beneficiários de planos ambulatorial, hospitalar ou de referência que tenham apresentado sintomas de síndrome gripal aguda ou tenham sido diagnosticados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), podem realizar o teste sem custos extras mediante pedido médico. Confira os detalhes:

Síndrome Gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória.

quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória. Síndrome Respiratória Aguda Grave: desconforto respiratório/dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.

A inclusão desse teste no rol de procedimentos de cobertura obrigatória atende decisão judicial relativa à Ação Civil Pública (nº 0810140-15.2020.4.05.8300) movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps).

O teste sorológico identifica a presença de anticorpos (IgA, IgG ou IgM) no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus em algum momento. Como avalia a resposta do organismo para combater o novo coronavírus, o exame é indicado a partir do oitavo dia desde o aparecimento dos sintomas.

Desde março, no início da pandemia , os planos de saúde já eram obrigados a cobrir outros testes para diagnóstico da Covid-19 , como o RT-PCR, que identifica o material genético do vírus em amostras de mucosa do nariz e garganta. Além desse, outros seis exames também estão inclusos no Rol de Procedimentos Obrigatórios.