Comerciante mateense é morto a tiros em Porto Seguro

Everson Passos, de 38 anos, foi assassinado em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. Polícia investiga motivação de crime

O comerciante mateense Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no final da manhã deste domingo (1), em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia. A vítima morava no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o comerciante foi atingido por mais de dez disparos de arma de fogo quando estava do lado de fora do veículo dele, em um posto de combustíveis na BR 367. A vítima morreu no local.

O corpo de Everson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro. A polícia informou que nenhum suspeito foi identificado e o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento e Proteção ao Turista (DELTUR).

A reportagem tentou falar com o delegado responsável pelo caso, mas ele não atendeu as ligações.

(*A Gazeta)