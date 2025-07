Comer uma maçã por dia melhora a saúde? Conheça os benefícios da fruta

É fato que as frutas possuem inúmeros benefícios à saúde, pois são ricas em nutrientes importantes para o corpo. Mas, sabia que existem algumas capazes de promover diferenças no processo de emagrecimento, ajudar na saúde cerebral e arterial, caso o consumo seja diário e moderado? Esse é o caso da maçã.

A fruta é a queridinha dos especialistas quando se trata de alimentos com alta carga de minerais e antioxidantes.

Estudos feitos na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, sugerem que a fruta pode nocautear com total eficácia o colesterol, um dos vilões que conspiram contra o coração. Mérito de dois tipos de nutrientes: os polifenóis e a pectina, fibra solúvel encontrada na sua casca.

Quantas maçãs por dia são necessárias

Para conseguir obter esses benefícios é importante que a maçã seja consumida in natura. Especialistas recomendam o consumo de duas unidades por dia, mas sem tirar a casca.

Os benefícios da maçã no processo de emagrecimento também são alvo de pesquisas. O especialista em nutrição da Universidade da Flórida, Bahram Arjmandi, revelou que comer uma maçã 1 hora ou 2 horas antes do almoço ou do jantar pode ser essencial para quem quer perder peso na balança. “Ela produzirá uma sensação de saciedade que fará você comer menos depois”, diz ele.

Toda essa importância é devido a alta carga de fibras solúveis – aquelas que se misturam à água no organismo-, isso porque uma maçã é responsável por 10% da quantidade diária de fibras recomendada pela Or­ganização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a entidade, devemos con­sumir entre 25 g e 30 g de fibras todos os dias.

Agora que você já sabe dos inúmeros benefícios da maça para o seu corpo e organismo, que tal conhecer algumas receitas para ir além da fruta? Vale lembrar que para usufruir melhor da eficácia da fruta recomenda-se o consumo in natura. Mas, nada melhor do que sair da mesmice e aproveitar algumas receitinhas saborosas com maça. Confira!

3 receitas com maçã para ir além da fruta

Bolo de maçã com aveia: um bolinho sempre vai bem, não é mesmo? Por isso, essa opção com farinha de aveia garante um café da tarde recheado de nutrientes e sabor.

Pãozinho integral com maçã e canela: Maçã e canela é a melhor combinação para quem busca um docinho e não quer furar a dieta. Veja esse receita de pão integral com maça e canela que promete virar rotina em sua casa!

Pastel de batata-doce com maçã: Além dos benefícios da maçã, você vai poder usufruir dos nutrientes da batata doce com esse pastelzinho recheado.