Comer depois das 22h aumenta a fome durante o dia, diz estudo

Um estudo de pesquisadores da Universidade de Harvard publicado pela revista científica Cell Metabolism afirmou que jantar depois das 22h pode desacelerar o metabolismo e aumentar a fome.

A pesquisa pegou 16 voluntários com sobrepeso ou obesidade entre 20 a 60 anos. Eles foram divididos em dois grupos: o primeiro realizou a última refeição do dia às 18 horas e, o segundo, às 22h. Ambos os grupos comeram a mesma refeição.

LEIA MAIS:

O grupo de cientistas entrevistaram os participantes e questionaram sobre a sua fome durante o dia. O resultado foi que todos os participantes que jantaram depois das 22h queimaram menos calorias no dia seguinte e sentiram mais fome do que os que comeram mais cedo. Os cientistas concluíram que o grupo que se alimentou mais tarde teve o dobro de fome durante o dia.

Os resultados revelaram que comer mais tarde teve efeitos profundos na fome e nos hormônios reguladores do apetite, leptina e grelina, que influenciam nosso desejo de comer. Especificamente, os níveis do hormônio leptina, que sinaliza saciedade, diminuíram ao longo das 24 horas na condição de alimentação tardia em comparação com as condições de alimentação precoce.