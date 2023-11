Comer carne todos os dias pode causar parasitas? Especialista explica

Reprodução/RestauranteMarettimo Nutricionista Fabiane Silvério explica os mitos e precauções para o consumo de carne na dieta





O consumo diário de carne tem se associado à infestação por parasitas. Para isso, a nutricionista especialista em deita carnívora, Fabiane Silvério, explica os mitos e a importância do cozimento adequado, além de discutir as relações entre desparasitação, restrições alimentares e a segurança ao ingerir carne diariamente.

Muitas vezes, as pessoas acreditam que o consumo de carne, especialmente se estiver crua ou mal cozida, é a principal fonte de infestação por parasitas no corpo. No entanto, essa percepção nem sempre é real. “ A presença de parasitas no organismo não está necessariamente ligada ao consumo de carne. É importante entender que a carne de qualidade, adquirida em locais confiáveis e preparada de forma correta por meio do cozimento adequado, apresenta riscos mínimos de conter parasitas”, explica Dra. Fabiane.

Algumas pessoas optam por fazer procedimentos de desparasitação como cuidado à saúde. Durante esse processo, a profissional relata que é comum que profissionais da saúde possam evitar o consumo de carne para não causar parasitas, entre outras restrições alimentares. ”A restrição de carne durante a desparasitação não está relacionada ao fato de carne ser a principal causa de parasitas. Em vez disso, essas restrições são de fato atribuídas a várias outras razões como digestão mais simples, alto teor de nutrientes, evitar potenciais contaminantes”, destaca.

Para Fabiane, se você é ama carne e não deseja evitar seu consumo, existem maneiras de garantir que você esteja ingerindo carne de forma segura e minimizando qualquer risco de infestação por parasitas. ”Certifique-se de comprar carne de fontes confiáveis, como açougues, mercados ou fornecedores conhecidos por sua qualidade e higiene; sempre cozinhe a carne completamente a uma temperatura interna segura; lave as mãos e utensílios de cozinha após manusear carne crua; evite a contaminação cruzada entre carnes cruas e outros alimentos e mantenha a carne refrigerada a temperaturas seguras e consuma-a dentro do prazo de validade recomendado”, orienta.

Além disso, a nutricionista explica que comer carne todos os dias não é uma causa comum de infestação por parasitas. Para minimizar os riscos, é importante ressaltar a qualidade e a preparação adequada da carne. “Se você está considerando a desparasitação ou qualquer outro procedimento de saúde, é importante seguir as orientações do seu profissional de saúde e não presumir que a carne seja a culpada por todos os problemas relacionados a parasitas. Inclusive, ela pode te ajudar no processo!”, finaliza.

