Comer arroz branco é tão prejudicial quanto açúcar puro, diz Harvard

O alto índice glicêmico do arroz branco é, especialmente, prejudicial para pessoas com diabetes. Conheça opções mais saudáveis

Comer uma porção de arroz branco tem quase o mesmo efeito que ingerir açúcar puro, provocando um pico rápido de glicemia no sangue, afirmam pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

O arroz branco é um alimento refinado, que teve a casca, o farelo e o germe removidos durante a industrialização, resultando na perda de fibras, vitaminas e minerais. Ao final do processo, o alimento fica com uma grande quantidade de amido, que é rico em carboidratos.

O consumo do alimento é especialmente ruim para as pessoas com diabetes, que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue continuamente.

Em artigo publicado em abril deste ano, no portal da universidade, os pesquisadores explicam que a quantidade total de carboidratos consumidos em uma refeição ou lanche determina os efeitos do açúcar no sangue.

Uma boa forma de escolher os alimentos é conhecer o índice glicêmico (IG) deles. O índice glicêmico é o valor que demonstra a velocidade que o açúcar presente na alimentação chega à corrente sanguínea e altera os níveis de glicemia.

Além do arroz, o pão branco, a maioria dos biscoitos, bolos, croissants e cereais matinais embalados contém índice glicêmico superior a 70, que é considerado alto e leva a um rápido aumento na insulina e na glicose.

Substitua o arroz branco

Escolher boas fontes de carboidratos ajuda a controlar o açúcar no sangue e o peso, bem como previne uma série de doenças crônicas, como a diabetes e alguns tipos de câncer.

Existe uma porção de alimentos com índice glicêmico baixo (IG de 55 ou menos) ou moderado (IG 56 a 69) mais saudáveis, como o próprio arroz na versão integral, rica em fibras. Veja outros exemplos:

Índice glicêmico baixo:

A maioria das frutas;

Vegetais;

Feijões;

Grãos minimamente processados;

Laticínios com baixo teor de gordura e nozes.

Índice glicêmico moderado:

Batata branca e batata-doce;

Milho;

Cuscuz.