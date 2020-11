Comentarista da CNN chora ao vivo falando sobre a vitória de Biden

As emissoras de televisão do mundo se voltaram para um mesmo assunto este fim de semana: a vitória de Joe Biden . O candidato democrata venceu as eleições para presidente dos Estados Unidos, o que causou grande comoção no país da América do Norte. Famosos comemoraram a vitória e nem mesmo jornalistas deixaram de se emocionar. O advogado e comentarista da CNN Van Jones chorou ao vivo falando sobre o fim da corrida eleitoral.

Reprodução/Twitter Van Jones, comentarista da CNN, chora ao vivo ao falar da vitória de Biden

O comentarista falava sobre o que a vitória de Biden representa para os Estados Unidos, mas não conseguiu conter o choro. “É mais fácil ser um pai nessa manhã. É mais fácil dizer para seus filhos que caráter é importante, falar a verdade é importante, ser uma boa pessoa é importante”, disse.

Jones também ressaltou o quanto a derrota de Donald Trump é significativa para as minorias. “Se você é muçulmano nesse país, você não precisa se preocupar que o presidente não te quer aqui. Se você é imigrante, você não precisa se preocupar que o presidente vai ficar feliz de separar seu bebê de você, ou mandar sonhadores embora por razão nenhuma”, ele analisa.

O funcionário da CNN ainda refletiu como fica a situação para os negros estadunidenses com a vitória do candidato democrata. Para ele, as pessoas não tinham mais medo de esconder o racismo delas com Trump no poder. “Você gasta tanta energia tentando apenas se manter inteiro. É muito importante nós conseguirmos ter um pouco de paz e termos a chance de um recomeço. O caráter do país importa. Ser um homem bom importa. Eu só quero que meus filhos olhem para isso e vejam que é fácil fazer do jeito barato e se safar, mas tem uma reviravolta. É um bom dia para esse país”, ele concluiu.

Van Jones se emociona na CNN ao dizer o que significa o resultado da eleição para ele. “É mais fácil ser um pai nesta manhã” pic.twitter.com/Fx3mAKkoTb — Samuel Pancher (@SamPancher) November 7, 2020