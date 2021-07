Comentarista chama Guedes de ‘comunista’ e critica ações do ministro

Reprodução/CNN Brasil Comentarista chama Paulo Guedes de ‘comunista’ após ações do ministro

O comentarista da CNN Brasil , Thiago Anastácio, chamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de ‘comunista’ durante seu comentário no CNN Novo Dia desta quinta-feira (08). Anastácio criticava a defesa de Guedes a taxação de lucros e dividendos para reduzir impostos de empresas .

Ao rebater a fala do ministro em “não pode ter vergonha de ser rico, tem que ter vergonha de não pagar imposto” , o comentarista brincou com a declaração e disse que é parecido com discursos comunistas.

“Estou me lembrando aqui de um dia, por causa do O Grande Debate, o nosso querido general Heleno me chamou de ‘esquerdopata’. Hoje é o dia de retribuir: está ‘comunistinha’ esse Paulo Guedes, hein? Que figurinha engraçada”, disse.

Para reduzir impostos de empresas e evitar a redução na arrecadação federal, Paulo Guedes sugeriu taxar lucros e dividendos em 20% . Empresas e mercado financeiro protestaram contra a medida, já que não há cobrança de impostos para esse público atualmente.

A alíquota proposta inicialmente era de 15%, mas a taxação imposta não daria conta de diminuir as perdas na arrecadação. Recuperar o valor perdido em alterações tributárias é obrigatório pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Já a faixa de isenção para lucros e dividendos será de R$ 20 mil por mês.