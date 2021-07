Comentário de Aguinaldo Silva sobre Olimpíadas 2020 provoca estranheza nas redes

Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva





Ao falar sobre as competições e o desempenho dos esportistas em busca do lugar mais alto no pódio, Aguinaldo Silva dividiu opiniões no Twitter. “É impressão minha, ou essa olimpíada de Tóquio está mais para os Jogos da Primavera no antigo Estádio da Guanabara? Sem falar nos momentos insólitos: corredor vomitando na hora da largada, ginasta nível ouro anunciando que está com problemas de saúde mental… Credo!”, escreveu ele no microblog.





“Eu nem em sonho acredito que está menosprezando, ironizando ou debochando de uma pessoa com depressão. Você deveria defender essa causa porque é um influenciador”; “Não seria um estado emocional alterado devido à maior crise sanitária global que já aconteceu? Pelamor”; e “Tenha um pouco de empatia! Os robôs e os personagens dos seus folhetins, eles, sim, não precisam ter limites” foram alguns dos pontos de vista contrários.

Em contrapartida, muita gente se sentiu representada e ficou do lado do novelista: “Pura realidade! Sem contar garotas de treze anos ganhando ouro e prata no Skate. Parece mais um interclasse”; “Tá difícil até para assistir. Toda análise tem uma lacração, uma narrativa política. Que saco!”; “Sim, a frouxidão tomou conta”; e “Atletas de hoje não possuem aquele espírito esportivo que muitos demonstraram em edições passadas”.

