Comenda reconhece luta contra o racismo

A 1ª Jornada Antirracista realizada pela Comissão dos Direitos Humanos da Ales foi encerrada na noite desta sexta-feira (24) com uma sessão solene para a entrega das comendas Domingos Martins e Zacimba Gaba a personalidades que se destacam na defesa da causa negra. Entre os contemplados intelectuais negros, ativistas da causa e lideranças de religiões de matriz africana.

Racismo cotidiano

O promotor de Justiça Wagner Eduardo Vasconcelos citou que é um dos poucos negros a compor a instituição. Ele relatou que sofre racismo no dia a dia, citando, como exemplo, uma situação corriqueira quando vai a um shopping center. “Não precisa mais de dois minutos alguém chega perguntando para mim onde fica alguma loja ou o estacionamento”, contou, sobre ser confundido com um empregado do estabelecimento.

Vasconcelos citou o lema presente na bandeira da Revolta dos Búzios: “Flutue, não afunde” como estímulo para o povo preto nunca deixar de ser resiliente na luta pela igualdade racial no Brasil. “Era uma reflexão dos negros escravizados por aqueles que atravessavam o Atlântico. Resista, para que você possa existir. Essa é a nossa luta”, conclamou.

A Revolta de Búzios foi iniciada no dia 12 de agosto de 1798, na capital baiana. De acordo com o historiador Clóvis Moura, o movimento foi conduzido por elementos da plebe rebelde e visava a independência e o fim da escravidão. Seus líderes haviam assimilado os princípios da Revolução Francesa.

Buscar espaços

O membro do Ministério Público Estadual classificou de “tragédia” o racismo estrutural brasileiro. Como prova disso, questionou quantos pretos ocupam cadeiras no Plenário do Parlamento estadual e nos colegiados do Ministério Público, além de outros órgãos como a Defensoria Pública.

Ele reafirmou a necessidade de “flutuar e não afundar” para que os negros busquem espaço nas escolas, universidades e briguem por postos em cargos de relevância entre eles os de juízes, promotores, defensores públicos e delegados de polícia.

Maioria

O defensor público estadual Rodrigo dos Santos Adorno, que atua em Linhares, afirmou que é bom ver a Assembleia Legislativa enegrecida, uma vez que, segundo observou, dificilmente é possível ver a cor preta predominando no Plenário.

Adorno citou que 60% dos capixabas são pretos ou pardos, mas isso parece que não é verdade quando se olha para a cor predominante das pessoas em bairros considerados nobres da capital. “No bairro da Penha, em Vitória, com certeza temos até mais de 60% de negros entre os moradores, assim como em meio à população carcerária”, pontuou.

Para ele, esses dados estatísticos (não citou a fonte) são provas cabais de que existe racismo estrutural no Espírito Santo e é preciso combate permanente para que haja avanços na inclusão social dos afrodescendentes capixabas.

Negros na política

A deputada federal petista Jack Rocha, primeira capixaba negra a representar o Espírito Santo na Câmara dos deputados, destacou a importância da recente formação da primeira bancada negra no Parlamento federal. “Foi uma luta histórica para que isso acontecesse, e veio meio século após os EUA constituírem a sua bancada negra no Parlamento deles”, citou.

Jack disse que nos últimos anos o país tem conquistado alguns avanços, entre eles inovações na legislação eleitoral que criou a lei de cotas, o que está permitindo maior inserção de mulheres e de negros na política.

Ela considerou que a luta pela causa afro não é apenas das pessoas negras, mas de toda a sociedade, pois o Brasil só será um país desenvolvido com a inclusão social de todos os brasileiros.

A deputada disse que se trata de uma responsabilidade mostrar que o Espírito Santo é um estado negro, pois a maioria de sua população é composta de pretos, pardos e indígenas.

“Precisamos evidenciar também o papel histórico do nosso estado na questão da escravidão; o Porto de São Mateus foi um dos últimos a receber navio clandestino do tráfico negreiro”, citou.

Jack Rocha ainda advertiu para a necessidade de mobilização permanente no combate ao racismo cotidianamente. Ela relatou que a eterna porta-bandeira da Portela dona Vilma foi vítima de racismo em 20 de novembro, no aeroporto de Brasília, após ser homenageada na Câmara por ocasião do

Dia Nacional da Consciência Negra.

“Quando ela voltava para o Rio de Janeiro, apesar de ser uma senhora de 85 anos, ela foi abordada, colocada sentada, e teve a sua bolsa toda revirada. Isso só porque se trata de uma senhora negra; uma personalidade do Carnaval que faz parte da história deste país”, protestou.

Zacimba como inspiração

A secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, relatou ter sido também vítima de racismo, quando já ocupava o cargo de vice-governadora, na gestão passada do governador Renato Casagrande (PSB).

“Estava num supermercado e o segurança me perseguiu; pensou que eu estava ali para roubar”, contou. Segundo Jacqueline isso fez aumentar ainda mais o sentimento de que é preciso continuar lutando com gana contra os preconceituosos.

Ela disse que carrega esse sentimento desde criança quando olhava para a estátua de Zacimba Gaba, num chafariz do Porto de São Mateus, e não via na escultura a imagem de uma mulher escravizada, mas de uma princesa guerreira, sequestrada e trazida para o Brasil em um dos últimos navios negreiros aportados em São Mateus.

“Eu olhava para Zacimba, a princesa do Reino de Cabinda, aquela menina que estava governando, uma jovem lutadora do seu reino, e que foi sequestrada”. Jaqueline acrescentou que busca inspiração em Zacimba para não desistir da luta contra o racismo e o preconceito. E que resgata parte do legado da princesa de Cabinda em livro que escreveu intitulado “Origens”.

A ex vice-governadora acrescentou que Zacimba não se deixou escravizar, fundou o Quilombo de Itaúnas e matou seus algozes aos poucos, com veneno, o que possibilitou libertar vários escravos.

Novas jornadas

A proponente da sessão solene e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, deputada Camila Valadão (Psol), anunciou que novas jornadas antirracistas serão realizadas na Ales.

“Foi todo um dia de reflexão, de debates e principalmente de ocupação do Poder Legislativo com nossas vidas, histórias, cores e sabores. Outras jornadas virão”, garantiu.

Camila disse que, como parlamentar negra e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, comprometida com a luta histórica do movimento social negro tem o papel e a tarefa de abrir a Casa para o povo negro entrar e ocupar seus espaços.

“E por isso decidimos fazer ousadamente uma jornada, nossa intenção foi ir além de uma audiência pública e ocupar todos os auditórios, o Plenário e os corredores. Ocupar tudo”, finalizou.

Homenageados

Comenda Domingos Martins

Jacyara Silva de Paiva (grau cavaleiro) – doutora e mestre em Educação; graduada em Direito e Pedagogia, com especialização em educação especial e inclusiva. Pesquisadora nas áreas étnicas, sociais e educacionais. Membro do coletivo Negros e Negras do Andes.

Maria Laurinda Adão. (grau cavaleiro) – mestra do Grupo de Caxambu Santa Cruz do Quilombo de Monte Alegre em Cachoeiro de Itapemirim; parteira e mãe de santo; militante do Movimento Nacional das Mulheres Camponesas e da luta de preservação do patrimônio imaterial no sul do Espírito Santo.

Comenda Zacimba Gaba

Flávia dos Santos – Formada em Administração e graduanda na área de Ciências Humanas e Sociais; mãe quilombola, extrativista, artesã, produtora cultural; atuante na Comissão Quilombola do Sapê do Norte, Coletivo de Mulheres Quilombola Raízes do Sapê e no coletivo de arte e cultural/ saberes e fazeres das mulheres Quilombola do Sapê do Norte.

Maria José Gegenheimer da Silva – Formada em pedagogia com pós em gestão educacional. Nascida no morro do Quadro atualmente presidente da escola de samba Chega Mais.

Ana Paula Rocha – Professora de História em Aracruz. Coordenadora do movimento negro Círculo Palmarino, Bloco Afrokizomba e da Rede Afirmação de Cursinhos Populares.

Ury Vieira – Travesti, baiana, cantora e trompista. É graduada em Música pela Universidade Federal da Bahia. Hoje atua na Orquestra Sinfônica do Espirito Santo, na Filarmônica de Mulheres do ES, e cantora no Samba da Ury.

Lavinia Coutinho Cardoso – Historiadora e professora. Mestre e especialista e em História Política pela UFES. Militante do Círculo Palmarino e do Núcleo Estadual de Mulheres Negras do ES.

Elaine Augusta da Silva Vieira – Professora, atriz, cantora e escritora; desenvolve pesquisas na área das relações étnico-raciais. Desenvolveu trabalhos artísticos com o “Grupo Vira Lata de Teatro” de artes cênicas e Coletivo Emaranhado. Criou o projeto “Samba de Preta”, e nele interpretou sambas consagrados.

Jossiara Santana Antônio – Atual vice-presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória (Ascamares), primeira associação de catadores de materiais recicláveis do estado Espírito.

Rosalba Lima Coutinho – Professora aposentada da Rede Estadual. Coordenadora de turno da Escola Aristóbulo Barbosa Leão (PMV). É mestre em Educação pela UFES, foi dirigente sindical por 22 anos.

Alda Maria Correa – Mais conhecida como dona Alda, tem 69 anos. Mãe Alda há 48 anos vem cumprindo sua missão como Ialorixá do Centro Espírita Guerreiro de Ogum, no bairro Jaburu, em Vitória.

Renata Beatriz Rodrigues da Costa – Historiadora, Mestre em Ciências Sociais. Integra o Círculo Palmarino e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros(NEAB) da UFES. Pesquisadora de história dos povos quilombolas; ajudou na implantação do projeto da única biblioteca quilombola popular da região do sapê do norte, a Biblioteca Yayá Luzia dos Santos na Comunidade de Angelim II.

