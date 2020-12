Comédias românticas de Natal: 7 títulos da Netflix para assistir hoje

Reprodução: Alto Astral Comdias romnticas de Natal: 7 ttulos da Netflix para assistir hoje

O Natal é uma das épocas mais apaixonantes do ano e, para aproveitar o clima gostoso que está no ar na data de hoje, nada melhor do que ver algumas comédias românticas . Se você curte o gênero, seja para assistir sozinha ou acompanhada, esses filmes e séries vão te deixar caindo de amores pelos casais protagonistas – e ainda garantem boas risadas. O melhor de tudo é que todos estão disponíveis na Netflix. Pegue a pipoca e escolha sua opção favorita!

As melhores comédias românticas de Natal da Netflix

Amor com Data Marcada

Cansada de ouvir perguntas sobre sua vida amorosa nas reuniões de família durante os feriados, Sloane conhece Jackson; e os dois solteiros decidem fechar um acordo para passar todos os feriados juntos, evitando essas situações constrangedoras. O combinado é de serem apenas amigos, mas as coisas podem mudar quando sentimentos novos começam a aparecer.

Deixe a Neve Cair

Inspirada em um livro com o mesmo nome, essa comédia romântica de Natal mostra três histórias diferentes que se passam na cidade de Gracetown , e acabam se conectando de certa forma. O filme acompanha um grupo de adolescentes nas descobertas sobre o amor, amizades e o verdadeiro significado da data.

O Príncipe de Natal

A jovem jornalista Amber é enviada para o reino de Aldovia para cobrir a coroação do príncipe que assumirá o trono, conhecido por ser mulherengo e irresponsável. No entanto, ele não aparece na coletiva de imprensa e, determinada a não voltar para casa de mãos vazias, ela se infiltra no castelo e se passa pela nova tutora da irmã de Richard para descobrir quem ele realmente é. A boa notícia é que a história já tem continuação, sendo uma sequência de três filmes!

A Princesa e a Plebeia

Inspirada na clássica história de mesmo nome, a comédia romântica de Natal acompanha a vida de uma confeiteira e uma duquesa que aproveitam a aparência física idêntica para trocar de lugar por alguns dias. No entanto, quando surgem sentimentos por homens que não sabem do segredo, a situação começa a sair do controle. A segunda parte também já está disponível no serviço de streaming e foi lançada recentemente.

Cartão de Natal

Para provar que é capaz de administrar os negócios da família, Ellen fica encarregada de entregar um cartão em Snow Falls , cidade natal do seu pai. No entanto, as coisas saem do controle quando uma tempestade a impede de retornar para casa. Assim, ela acaba passando mais tempo ali, descobrindo o verdadeiro significado dessa época do ano.

Dash e Lily

Essa minissérie acompanha a vida de Lily, uma adolescente cheia de personalidade e apaixonada pelo Natal, mas que tem seus planos cancelados após descobrir que toda a família passará o feriado longe de casa. Determinada a não permitir que a magia da data acabe, ela deixa um caderninho em sua livraria favorita e começa a se comunicar por meio dele com Dash, um garoto que odeia o clima natalino. A primeira temporada já está disponível e possui 8 episódios de curta duração.

Missão Presente de Natal

A assistente parlamentar Erica Miller é enviada para uma base aérea no Pacífico, bem na época do Natal, com a missão de decidir se o lugar vai ser fechado ou não, por conta de um corte de custos. No entanto, ao chegar lá, ela conhece o Capitão Andrew Jantz, que é completamente apaixonado pelo feriado e tem o sonho de distribuir presentes de paraquedas para a população da região… O que acaba fazendo com que ela repense sua decisão.

