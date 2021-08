“Começo do fim”, diz Angelina Muniz sobre mudanças na dramaturgia da RecordTV

Reprodução/Instagram Angelina Muniz





Ao que tudo indica, Angelina Muniz, que integrou o elenco de “Bicho do Mato”, “Dona Xepa”, “Ribeirão do Tempo” e “Belaventura”, entre outros folhetins da emissora da Barra Funda, não viu com bons olhos as alterações propostas por Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo. A ordem agora é só ter autores evangélicos.





Tanto que, ao compartilhar a notícia que afirma que, “depois de quinze anos, a Record decidiu rescindir o contrato da escritora Paula Richard e que o vínculo terminará no início do mês que vem”, a atriz não escondeu o descontentamento: “Que triste! Começo do fim. Namastê”. Vale lembrar que, enquanto foi colaboradora do canal, Paula escreveu “O Rico e Lázaro” e “Jesus”.