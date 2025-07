Começa nesta terça-feira (1º) a rematrícula para alunos da EJA na Rede Estadual de Ensino

Começa nesta terça-feira (1º) o período de rematrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Estadual de Ensino. Para solicitar a rematrícula, o responsável e/ou o próprio estudante, quando maior de idade, deverá dirigir-se presencialmente à secretaria da unidade pleiteada, ou solicitar por meio de formulário on-line (Clique AQUI acesse) até o dia 11 de julho.

Já os jovens e adultos que desejam retomar os estudos e estiveram fora da escola no 1º semestre ainda podem garantir a sua vaga. A partir do próximo dia 21 de julho, basta procurar a escola onde gostaria de estudar e se matricular.

Para solicitar a vaga, é obrigatória a entrega dos seguintes documentos: fotocópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original; fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica, acompanhada do documento original; e fotocópia do laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial.

Também são necessários o histórico escolar original ou declaração escolar, que, após o prazo de validade de 30 dias a partir da data de emissão, deverá ser substituída pelo Histórico Escolar original em caráter definitivo; fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para todos os estudantes, sendo que, nas situações em que o estudante for menor de idade, também será necessária a fotocópia do CPF do responsável; fotocópia, acompanhada do original da caderneta de vacinação ou da declaração de unidade de saúde pública, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com idade inferior a 18 anos de idade.

EJA Profissional

Além da oferta para a Educação Jovens e Adultos (EJA) Regular, há a oferta de 5.033 vagas para a EJA Profissional, que é destinada a estudantes acima de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

A oferta é com os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Assistente de Agroecologia, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Cuidador de Idosos, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Assistente de Recursos Humanos e Agente de Combate às Endemias.

Envie sua sugestão de pauta para: [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

[email protected]

Deborah Hemerly | [email protected]

Cícero Giuri | [email protected]

(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES