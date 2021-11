Começa a Semana Justiça pela Paz em Casa no Poder Judiciário Estadual

Abertura do evento contou com a presença do supervisor das Varas Criminais do TJES, da procuradora-geral de Justiça e do prefeito Lorenzo Pazolini, entre outras autoridades e representantes institucionais.

Teve início na manhã desta segunda-feira (22/11), a 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A abertura do evento foi realizada no Salão Pleno do TJES)e contou com a presença do supervisor das Varas Criminais, desembargador Fernando Zardini Antonio, da procuradora-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), Luciana Andrade e do prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, entre outras autoridades e representantes institucionais.

O evento, que teve apresentação da Banda de Música da Escola de Aprendizes-Marinhos do Espírito Santo (EAMES), aconteceu em formato presencial, com respeito às Regras de Biossegurança, estabelecidas pelo TJES no Ato Normativo nº 88/2020.

A coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, juíza Hermínia Maria Silveira Azoury, deu as boas vindas a todos os participantes, destacando a importância do evento:

“Hoje é um dia muito especial porque damos o pontapé inicial para a criação da ouvidoria da mulher, um importante instrumento para as vítimas de violência doméstica e familiar e, ainda, por estarmos fechando uma parceria para levar às escolas públicas e particulares o projeto Maria da Penha vai à escola”, destacou a magistrada.

O prefeito Lorenzo Pazolini destacou, em sua fala no evento, a importância da união das instituições no combate à violência doméstica e familiar: “Essa sinergia, esse trabalho, já nos permitiu reduzir pela metade a violência doméstica e familiar do município de Vitória. Tenho certeza de que essas ações integradas levarão a uma redução em todo o estado. Estamos à disposição para continuar colaborando com o Poder Judiciário. Saúdo a todos por esta iniciativa”.

A procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, destacou o aumento da violência doméstica e familiar durante a pandemia da Covid-19, expressando a importância de se iniciar o combate a esse tipo de violência na educação dos filhos “Precisamos orientar e educar nossos filhos para que eles não se tornem os agressores de amanhã”, destacou a procuradora, salientando que pretende colaborar ainda mais com os projetos da coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Para o desembargador Fernando Zardini Antonio, o evento é mais uma oportunidade de debate sobre o assunto. “Esse evento tem para nós um significado extremamente importante. Hoje temos a oportunidade, mais uma vez, de tratarmos desse assunto que para nós é doloroso, que são as questões relacionadas à violência doméstica, através desse evento que busca trazer novos horizontes, novas frentes de trabalho, novas perspectivas para que nós possamos atuar de forma concreta no combate a essa chaga que assola, não somente o nosso estado, mas o país inteiro”, destacou o magistrado, lembrando que a Semana Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, juntamente com os tribunais estaduais.

A palestrante convidada foi a promotora de justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Prado Mansur, que falou sobre a Ouvidoria da Mulher, um canal de atendimento específico, criado pelos órgãos públicos, para atender mulheres vítimas de violência.

De terça a sexta-feira, 23 a 26 de novembro, também serão retomados os atendimentos presenciais do Ônibus Rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, que estará em frente ao Fórum da Prainha, na Praça Otávio Araújo, em Vila Velha.

Para garantir o distanciamento social, o período da manhã, entre 9 e 12 horas, foi reservado ao atendimento psicossocial, com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, e ao atendimento jurídico, que será feito por advogadas voluntárias da OAB-ES. Já o período da tarde, entre 13 e 17 horas, foi destinado à análise dos pedidos de medidas protetivas.

Vitória, 22 de novembro de 2021

