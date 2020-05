Começa a terceira etapa de pagamento do Cartão Reconstrução ES 2020

.

O Governo do Estado iniciou, nesta quarta-feira (20), a terceira etapa de liberação do Cartão Reconstrução ES às famílias atingidas pelas chuvas de janeiro de 2020, que foram cadastradas pelos municípios. A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grilo, participou da entrega dos cartões, nas cidades de Iconha e Castelo.

Nesta etapa, serão entregues 1.480 cartões, totalizando R$ 4.440.000,00 pagos pelo Estado. Cada beneficiário recebeu, em mãos, o cartão com a bandeira do Banco do Estado Espírito Santo (Banestes) contendo o valor de R$ 3 mil para utilizar com compras de material de construção/reforma, eletrodomésticos e compras de móveis, ou outro bem ou mercadoria danificados pelas chuvas.

O cartão magnético possui somente a função de débito. “Os beneficiários têm seis meses, a contar da data de retirada do cartão na agência para utilizar o valor liberado, e até 12 meses para retirar o cartão da agência bancária, a contar da data de liberação do auxílio. Os valores não utilizados serão devolvidos ao Governo do Estado após esses prazos”, explicou Cyntia Figueira Grillo.

A secretária disse ainda que as famílias já cadastradas e que não estão contempladas nessa terceira etapa de pagamento serão atendidas nas próximas etapas, que serão divulgadas no site da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), posteriormente.

As famílias não contempladas nesse pagamento não devem procurar as agências bancárias nestes dias. Somente o responsável familiar (titular) poderá retirar o cartão da agência bancária. Para retirada do cartão, o titular deverá apresentar um documento de identificação com foto e o CPF.

A lista de beneficiários encontra-se o site da Setades: www. setades.es.gov.br.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Mara Mulullo

(27) 3636-6803

[email protected]