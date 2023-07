Combustíveis: CPI solicita relatórios a distribuidoras

Com vários envelopes de denúncias sobre a mesa, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Explosivos e Combustíveis deliberou nesta segunda-feira (3) a solicitação de relatórios de vendas de empresas distribuidoras de combustíveis que atuam no estado e a realização de inspeção em postos na Grande Vitória. A reunião foi a quinta extraordinária da comissão presidida pelo deputado Denninho Silva (União) e que tem como relator o deputado João Coser (PT).

Conforme decidiram os parlamentares, serão solicitados, de oito corporações, relatórios dos últimos 18 meses com nome, CNPJ e volume de comercialização de combustíveis, além de cópias das respectivas notas fiscais emitidas para postos de combustíveis de outros estados. São elas: Vibra Energia, Raizen, Ipiranga Produtos de Petróleo, Alesat Combustíveis, Atlântica Produtos de Petróleo, Alpes Distribuidora, Paranapanema Distribuidora de Combustíveis e Eco Brasil Distribuidora de Combustíveis.

Outro grupo de quatro empresas será oficiado para relatório, mas dos últimos 6 meses: Distribuidora de Combustíveis Saara, Energia Avançada (E.A), Felix Distribuidora de Combustíveis e Integração Combustíveis.

O colegiado deve realizar inspeção técnica em postos da Grande Vitória, nos dias 4 e 5 de julho, em conjunto com representantes da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

A CPI foi criada em fevereiro de 2023 com o intuito de apurar e investigar a comercialização, o uso e manuseio de explosivos e combustíveis no âmbito do estado do Espírito Santo. Na reunião desta segunda (3) Denninho afirmou que o grupo já vem apurando denúncias e que “muito em breve, [haverá] muitas novidades” ao cidadão capixaba.

Também é membro efetivo da comissão o deputado Bispo Alves (Republicanos). Já Delegado Danilo Bahiense (PL), Mazinho dos Anjos (PSDB) e Raquel Lessa (PP) são suplentes.

Fonte: POLÍTICA ES