Combate a dores crônicas, melhora do sono, emagrecimento… Veja os benefícios do orgasmo

Você já sabe que ter orgasmos regulares é ótimo para o seu relacionamento, garantindo o prazer dos dois e protegendo a relação contra a mesmice e a estagnação. É também uma forma de entretenimento divertida, gratuita e satisfatória, podendo até queimar calorias e reduzir o estresse e combater as… dores.

Não por acaso que os olhos de vários especialistas do mundo todo estão voltados para os benefícios do orgasmo. Isso mesmo! Não é somente o prazer, seu e do seu parceiro ou parceira: os benefícios se estendem a campos antes inimagináveis. O combate a dor crônica, por exemplo, tem no orgasmo um santo remédio.