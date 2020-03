Comarca de Mimoso do Sul promove homenagem para servidoras

Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher (08/03), a Comarca de Mimoso do Sul promoveu uma homenagem para as servidoras do Poder Judiciário que atuam no município. O encontro aconteceu na última segunda-feira (09) no Fórum Desembargador O’Reilly de Souza.

A reunião contou com a presença de servidores, estagiários e demais funcionários, que se uniram à juíza Lara Carrera Arrabal Klein e ao juiz Ézio Luiz Pereira neste reconhecimento à importância da mulher na sociedade.

Durante o encontro, a magistrada Lara Klein também propôs uma dinâmica, em que todos os presentes escolhiam uma mulher para homenagear, lhe entregavam uma rosa e diziam os motivos de tê-la escolhido.

Os participantes elogiaram bastante a iniciativa da Direção do Fórum e destacaram a importância desse reconhecimento do papel e da atuação da mulher no Judiciário e na sociedade e o quanto essas atitudes geram mais leveza ao convívio diário no ambiente de trabalho.

