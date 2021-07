Comarca de Alfredo Chaves recebe ação de mediação para solução de conflitos de 26 a 30/7

Na pauta concentrada, as partes participam ativamente da construção de uma melhor solução para os seus problemas.

A Comarca de Alfredo Chaves recebe, de 26 a 30/7, nova Pauta Concentrada de mediação e conciliação de processos cíveis, de família, órfãos e sucessões em tramitação, na qual as partes participam ativamente da construção de uma melhor solução para os seus problemas. A ação foi instituída pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, por meio do Ato Normativo nº 60/2021, disponibilizado no Diário da Justiça no último dia 13.

O juiz Arion Mergár, diretor do Foro, foi designado para os atos judiciais e administrativos da ação, que também conta com a participação do juiz aposentado José Machado de Souza como voluntário.

Já a equipe que trabalha na pauta concentrada de mediação é composta pelas servidoras Izabella Dalla Sily Casagrande, Adriana Paiva Klawa Cau, Cynthia de Souza Apolinário, Débora Cristina Cruz Chaves Rosa, Luciana da Luz Fernandes, Márcia Cristina Godoys Monteiro e Patrícia Nunes Martins, e pelos servidores Alexandre Ignes Tristão e Weber Andrade de Oliveira.

A ação é coordenada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), que tem como supervisora a desembargadora Janete Vargas Simões. As pautas concentradas promovidas pela Justiça estadual levam em consideração o Código de Processo Civil, a Lei de Mediação e a Resolução nº 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, além da Resolução TJES nº 01/2021.

Saiba mais sobre a mediação e a conciliação em: http://www.tjes.jus.br/institucional/nucleos/nupemec/

Vitória, 15 de julho de 2021

